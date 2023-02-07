家將少女推廣傳藝文化　教育部邀青年壯遊台灣

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該團隊拜訪了幾個長期推廣八家將文化的工作室及團體，了解傳統文化中各派系的差異、規範及需留意警惕的禁忌，更深刻理解女性在推廣台灣傳統文化時會遇到的困難與挑戰。
過程中，團隊有機會更近距離接觸八家將的團練情形及他們卸下臉譜後的面貌；聽著老將分享八家將興衰歷史、有趣的鄉野軼事及時代更迭下的八家將各家發展、一般民眾異樣眼光以及對八家將的未來展望。
另外，團隊也北上參加淡水清水巖祖師廟舉辦的「淡水大拜拜」暗訪夜巡活動，看著將腳們眼裡閃爍的光芒，可以感受到他們對傳統文化的熱忱，也更堅定團隊朝著推廣八家將舞蹈的目標前進。
青年署指出，「改變刻板印象、創新表演藝術、顛覆傳統概念」是此次團隊的目標，團隊以快閃表演方式試圖打破大眾認為跳八家將就是壞小孩、只有男性才可以跳八家將等刻板印象，期許透過女性的表演身分撕下標籤，認識這項傳統文化。
該團隊相信保持初衷與熱情，不論這條路有多麼的辛苦，只要全心投入就有機會將理念傳達出去，讓文化之美被更多人看見。
青年署表示，青年壯遊計畫徵件自即日起至今年3月17日止，兩人（含以上）即可自組團隊進行壯遊提案，歡迎高中職在學學生報名「扎根種子組」，18歲至35歲青年報名「圓夢青年組」，入選除可獲得實踐獎金2至8萬元，並參加年度成果徵選，分享壯遊的收穫。
更多的青年故事影片可至「壯遊體驗學習網－影音專區」觀看，相關訊息可至「壯遊體驗學習網─感動地圖計畫專區」瀏覽。