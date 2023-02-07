失聯移工情侶自行到案　帶腹中小孩共同返鄉

目前國際航班已逐步復航，移民署為鼓勵逾期外來人口儘速返國，自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，鼓勵逾期外來人口主動投案，專案期間「自行到案」者，「從寬論處」，採取免收容、繳最低逾期罰鍰新台幣2,000元，並且不管制禁止入國期間等措施，讓在台逾期外來人口可以儘速返鄉。移民署雲林縣專勤隊日前受理一對都是失聯移工的越南籍情侶檔自行到案，女方阿心（化名）表示來台後與同鄉的阿明（化名）相識並交往，近日阿明在得知她懷孕的消息，心喜若狂，兩人迫不及待想返國結婚登記，適巧獲知移民署推動專案，就趕緊前來投案，在移民官的協助下，兩人已辦好手續及備妥機票，準備返鄉共組家庭並迎接新生命的到來。
記者賴正琳／綜合報導
另外，該隊也利用查察勤務結合轄區西螺分局員警，前往雲林縣西螺鎮的大型果菜農產加工場及東南亞小吃店等處所，加強宣導「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，發放多國母國語言手冊及張貼宣傳海報，希望能透過母國語言的溫情呼籲，鼓勵逾期外來人口自行到案。在該隊強力宣導下，日前受理1名越南籍失聯移工阿方（化名）表示，離開原工作處所後，想找工作卻處處碰壁，發現身上可用的金錢越來越少，扣除飛回越南機票費用大概只剩新台幣2,000多元，在同鄉口耳相傳下知道移民署有「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，立即前往雲林縣專勤隊自行到案。
雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，未來修法裁罰金額將從新台幣2,000元至1萬元加重到3萬元到15萬元，管制來台期限更從3年提高到最高10年，因此若有符合規定的逾期外來人口想回家鄉，可撥打移民署專線「0800-024-881」，或是撥打雲林縣專勤隊電話05-5346119洽詢。