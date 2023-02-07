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強調夏立言訪中無關2024大選　國民黨團：想像太豐富

▲夏立言將在2月8日率團出訪中國，並拜會國台辦主任宋濤，引發外界揣測，此行與2024大選有關聯；對此，曾銘宗今受訪直言，這樣的想像太豐富，並澄清與2024大選無關。（圖／國民黨提供）
▲夏立言將在2月8日率團出訪中國，並拜會國台辦主任宋濤，引發外界揣測，此行與2024大選有關聯；對此，曾銘宗今受訪直言，這樣的想像太豐富，並澄清與2024大選無關。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

國民黨副主席夏立言今（8）日將率團出訪中國，並與國台辦主任宋濤會面。消息一出，引發外界揣測，國民黨此行是在為2024選舉布局。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗受訪強調，離總統大選還有1年多，這樣想像太豐富，跟2024沒有任何關係。

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夏立言將率代表團赴大陸參訪，展開「交流對話、關懷民生」行程，聚焦兩岸民生福祉迫切議題，並拜會宋濤。行程地點將以北京、南京、上海、武漢及重慶等華中地區省市為主。代表團預計8日出發、17日返台，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人。

引發立法院民進黨團幹事長鄭運鵬質疑，國民黨重要幹部去中國，一定有重要任務，呼籲國民黨不要誤判形勢。曾銘宗今受訪則回應，鄭運鵬或相關民進黨人士，可能不清楚蔡英文總統在元旦文告上提到，後疫情時代兩岸要進行有秩序的交流。

曾銘宗說明，夏立言這次出訪是因疫情期間，很多台生、台企面對諸多問題期待協助，因此才到中國大陸去訪問，了解他們心聲並反映給當地主管機關，「完全是希望能協助台生、台企，也符合蔡總統對外宣示。」

由於夏立言出訪期間接近2024大選，連帶引發外界質疑，此行背後目的是為談選舉。曾銘宗則直言，總統大選離現在還有1年多，這樣的想像太豐富，「跟2024大選沒有任何關係」，必須要嚴肅澄清。

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