IKEA「哈妮鯊寶包」登場！推7款新美食 草莓霜淇淋回歸
浪漫氣息滿滿的情人節即將登場，IKEA也於2月份推出7款美食新品，包含可愛吸睛的「鯊寶包」首次推出甜食口味，變身「哈妮鯊寶包」，還有浪漫回歸的草莓霜淇淋，以及草莓戀人蛋糕、烤半雞佐蜂蜜蘋果醬、戰斧豬排、蔬食鹹酥雞。同時，全聯推出6款草莓系列甜點，一起登場的還有全聯阪急麵包莓果季，要陪大家喜迎浪漫情人節！
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA美食小站將先前主打鹹食的鯊寶包，搭配甜滋滋的蜂蜜，變身應景情人節氣氛的「哈妮鯊寶包」（49元），非常適合與情人一同分享，不僅吃在嘴裡更甜在心裡。並且，草莓季也再次登場，包括酸酸甜甜的「草莓霜淇淋」回歸外，還同時推出的「草莓戀人蛋糕」，濃郁香甜的草莓果泥，搭配軟綿濕潤的蛋糕體，點綴白色奶油花朵，滿足大家的少女心。
而IKEA瑞典餐廳則首次推出「烤半雞佐蜂蜜蘋果醬」，鮮嫩多汁的香料烤半雞，搭配米粒Ｑ彈的雞油香蔥飯，再佐以帶有蜂蜜與蘋果汁的燒烤醬汁，讓人忍不住一口接一口！還有肉食主義最愛的「戰斧豬排」，高溫烘烤過後的戰斧豬排香氣四溢，使用傑克丹尼爾威士忌融合鳳梨汁與蘋果汁，調和出香味獨特的美味沾醬，酸中帶甜更加解膩，令人吮指回味，即日起到2/28卡友價只要329元。
此外，還有兩款蔬食餐點開賣，「猴頭菇排紅醬筆管麵」使用鮮美多汁的猴頭菇排，散發菇類的甘甜香氣，淋上義大利南部完熟番茄、奶油、洋蔥、香菇等製成的香料紅醬；更首度推出「鹹蔬雞」，讓蔬食愛好者也能享受台式療癒小吃，金黃香脆的外皮，加上飽滿多汁的內餡，是零罪惡感的解饞首選。
當然情人節必備的草莓系列商品，還有全聯We Sweet草莓季2/3至3/2開跑，推出6款草莓甜點，其中有3款新品首次登場，包括「草莓雙餡銅鑼燒」皮香濃郁，包裹著酸甜果肉的草莓奶油；還有「草莓生乳捲」是必買明星商品，微酸微甜粉紅滋味；「莓果布爾利」全台134間門市限定販售的冷凍甜點，手煮莓果醬淋上手工布蕾。