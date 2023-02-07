軍用商規無人機今年完成原型機　中科院：規劃明年量產

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齊立平表示，中科院的任務是在運用民間現有技術能量，快速製造「商規無人機」提供國軍使用，依行政院指導，協同國科會、經濟部、國防部與中科院成立「軍用商規遴選作業小組」推動五款軍用商規無人機委由民間廠商開發製造，並由中科院協助國軍執行測試驗證與技術諮詢工作；依據軍種依敵情威脅、未來作戰任務所提出研製需求，以政府推動無人機產業發展指導，由中科院結合國內產、學、研能量，負責整合及開發機敏核心技術，並技轉扶持國內產業，以全面落實國防自主政策。
為了排除中資背景，齊立平表示，入選「軍用商規」無人機廠商都有做公司能量簡報與背景審視，會嚴格把關，以排除紅色供應鏈，經濟部也會提供相對補助款，智慧財產權歸我國政府機關所有。
軍備局獲得管理處長游玉堂少將表示，未來軍方將採購3000架「軍用商規」無人機，包括艦載監偵無人機、陸用監偵無人機、目獲型無人機、監偵型無人機與微型無人機。「軍用商規」無人機預計於今年7月30日交貨，驗收合格後，預劃明年量產，若驗收後需要改進，則於8、9月間改善，基本上今年完成原型機開發。
至於無人機採購預算部分，游玉堂表示，是利用國內現有產能申請國科會預算，量產時則運用軍事投資預算進行採購。