今年冬季不太冷？1月均溫高平均值0.2度 這區雨量多2倍
這個冬季（12月至2月）快要結束了，在歷經超寒冷的春節假期後，進入2月的台灣開始出現不少冬春交替的跡象，中央氣象局日前在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」回顧1月台灣天氣，數據顯示，1月的平均氣溫其實比想像中的暖，整體比氣候值（攝氏18度）略高攝氏0.2度，和歷史同期相較偏冷的測站，僅有離島的澎湖及東吉島，且1月呈現「上半月偏暖、下半月偏冷」的型態；不過較令人擔憂的，則是中南部就算處在枯水期雨量仍偏少，節約用水在近期應是中南部民眾要特別留意的議題。相形之下，東部反而有不少地方降雨量都超過氣候值2倍以上。
記者張志浩/綜合報導
氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，1月整體而言氣溫正常偏暖，上半月很暖和，平地11測站平均氣溫攝氏20.1度，比氣候平均值 (攝氏18.3度）高了1.8度；下半月冷颼颼，平地11測站平均氣溫攝氏16.4度，比氣候平均值 (攝氏17.7度) 低了1.3度，主要原因在於1月下半月大陸冷高壓較活躍，因此從北邊帶下來的冷空氣較多，甚至造成2波寒流，因此下半月大幅拉低月均溫。
從數據上也能得知，在淡水、台北、新竹、台中、日月潭等測站，1月均溫都比氣候值高了攝氏0.5度以上，真正與歷史同期相較偏冷的測站，僅有離島的澎湖及東吉島，1月均溫比氣候值低攝氏0.8度；「日照時數」部分，北台灣較正常，中南部則偏多，1月平均108.1 小時，過往氣候平均值則是105小時。
降雨方面，1月平地11測站平均為96.3毫米，比氣候值多了26%，北部除迎風面的基隆北海岸雨量正常，其它地區雨量偏少，中南部枯水期雨量偏少，僅有零星降雨，特別得是「東部」，整體雨量偏多，花蓮、成功、台東等地都超過氣候值2倍以上。
呂國臣解釋，東部雨量1月雨量偏多，是因為1月冷暖交際變化快速，這樣的情況導致東北季風迎風面降雨增多，因此在花蓮、成功、台東、大武等地都觀測到較多的雨量，不過1月並非這些地區主要的降雨期，只是剛好環境、地形配合雨勢較明顯。
此外要特別注意的是，中南部在冬季本就是枯水期，1月就算有下雨，也僅是零星的飄雨為主，降雨量也都不到10毫米，這樣的狀況對南部水情較不樂觀，提醒民眾仍要節約用水。而1月的「降雨日數」上，「東部正常偏多、西部偏少」，氣候平均值為11.3天，1月平均為10天。