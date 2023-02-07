雞蛋漲價突喊卡？陳吉仲：尊重討論結果

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陳吉仲強調，雞蛋供需資訊會議已討論過，後續調漲幅度與如何執行是蛋價委員會討論，農委會會尊重委員會討論結果，陳也提到，在幾個月前，有媒體指稱自己只站在蛋農角度，而不站在消費者角度，「我怎麼可能現在突然說我是站在消費者角度，而不是站在蛋農」，農委會的角色就是確保所有雞蛋供應，可以滿足消費者需求，過年前農委會就全力雞蛋調度。
陳吉仲進一步指出，國外禽流感蔓延，超市不易買到蛋，農委會全力調度雞蛋，這個目標仍持續進行，且農委會要把禽流感、氣候變遷衝擊降到最低，禽流感高峰一月達到，接下來回溫、加強防疫等條件，禽流感會逐漸減少，待到2月下旬雞蛋產能回升，更可以滿足消費者需求。
除了禽流感防治與因應極端氣候外，陳吉仲也提到，今年也特別挪出10億以上預算要做家禽舍興建，建立農業韌性，讓雞蛋做到百分之百自給自足，已經有編相關預算，將全力進行。
陳吉仲表示，目前掌握到雞蛋每天供應產量，在年節前還沒受到禽流感跟寒流衝擊時，每天都超過12.1萬箱，這次禽流感與寒流造成產量影響，可是現在每天產量11.6萬箱還是比去年同期，還多了超過1萬箱，所以不可能有所謂450萬顆不足的事情，每天雞蛋產量供應數字都是由產業相關團體彙整畜牧處發布，這時候還是要考慮禽流感、產蛋率下跌，價格調整尊種雙方。
有業者與農民稱，若是不滿意蛋價討論結果，將北上抗爭，陳吉仲則說，他最近一直都在下鄉，自己可以到第一線，「我不用讓農民這麼辛苦到台北」，農委會要照顧農民，也會讓消費者衝擊降到最低，要讓農民有利潤才會生產，這目標從之前到現在都是一樣做法，產蛋率7成以上就能維持住農民利潤。