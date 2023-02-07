19國外籍生體驗炸寒單　開心參與台灣傳統文化

超過30年歷史的台東元宵節炸寒單活動，為減少新冠疫情傳播風險停辦2年，今年解封恢復舉行，台東玄武堂、國際扶輪社及台東普悠瑪扶輪社共同辦理「國際交換生炸寒單體驗營」，現場共有19國國際交換學生共襄盛舉，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊應邀參與地方傳統文化盛事，宣導「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，鼓勵逾期外來人口出面到案。
記者賴正琳／綜合報導
台東玄武堂為向國際宣揚台灣本土傳統宗教文化活動，於112年2月5日辦理「國際交換生炸寒單體驗營」，吸引來自美、法、德、日、韓、義、墨、丹麥、巴西、加拿大及西班牙等60位國際交換生，現身體驗炮聲隆隆、火光四射的「炮炸寒單爺」活動。適逢移民署2月1日起，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，台東縣專勤隊藉由國際多元文化交流的地方盛事，向國人、國際交換生及外籍人士宣導專案，本專案採取「免收容、低罰鍰、不管制」優惠措施，鼓勵逾期外來人口踴躍出面到案。美國交換生馬克表示，「聽到這個好消息，一定會向親友分享這項優惠政策，平安回家」。「炮炸寒單爺」也吸引德國、丹麥等多家外國媒體到場報導，助理員張嘉全更善用具備多國語言能力，協助外國媒體翻譯進行採訪，擔任多元文化大使角色。
台東縣專勤隊隊長黃志明表示，隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，國際航班常態化，移民署為協助逾期外來人口返國，推動「回家路上，移定有我」擴大自行到案專案，本專案自2月1日起至6月30日止，採取「免收容、低罰鍰、不管制」相關措施，鼓勵逾期停（居）留外來人口儘速返國與家人團聚，如有相關疑問，歡迎聯絡台東縣專勤隊，專線電話(089)342095。