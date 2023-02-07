對陸三大國安破口　國民黨點名鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬

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凌濤諷刺，「中国鵬」鄭運鵬與對岸有千絲萬縷的關係，在2008年以「鷗業公司」為名義、自己是頭號發明人，以「中國台灣」國籍向對岸申請專利並與三大國企合作，其專利內容大幅引用被美國制裁、具有中國大陸軍方背景的中興、華為的大量專利。他痛批，鄭運鵬昨說如果中國大陸的氣球飄到台灣應該打下來，但面對自己去大陸做生意就可以，不管其他台商死活的政客如鄭運鵬自己，也應該要打下來。
凌濤表示，中國大陸對台灣的野心、侵略絕對不是只有氣球而已，「他們會滲透台灣的假訊息、情治系統。國民黨去幫助台商，民進黨卻去玩樂」；凌濤更批評，鄭文燦和梁文傑是法院認證的酒店咖，他們曾於2011年5至6月間，涉足澳門高檔酒店「九號會所」，法院認證兩人花費約42萬港幣，換算台幣約160萬。
凌濤質疑，有什麼特殊的服務？怎麼這麼貴？只有鄭梁兩人知道，在澳門酒店如此龍蛇混雜的地方消費，難道沒有被情治系統滲透嗎？甚至9年後鄭文燦又去「88會館」，鄭文燦難道對「數字會館」情有獨鍾？鄭文燦、梁文傑和鄭運鵬，是否才是台灣國安最大的破口？台灣國安單位應盡速調查。
國民黨發言人楊智伃則指出，民進黨口口聲聲要友善、活絡兩岸交流，身為民進黨團幹事長的「中国鵬」選擇惡意扭曲夏立言赴陸交流對話的用心，說一套、做一套，根本無心解決兩岸問題。
楊智伃表示，國民黨一向強調兩岸互動往來，美國在台協會處長孫曉雅曾說「避免戰爭是所有政策制定者共同承擔的責任」，總統蔡英文在台商春節活動上也說，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道，不就和國民黨一直以來的立場吻合？
此外，楊智伃還痛批，民進黨主席賴清德上任後把民進黨的「抗『中』保台」髮夾彎變成「和平保台」，請問民進黨團有沒有跟民進黨中央做溝通？呼籲鄭運鵬別躲在虛擬世界中，民進黨九合一大選大敗，台灣人民已經做出了選擇，民進黨還看不清現在台灣人民需要的是和平、溝通、對話？若民進黨再繼續精神分裂，人民只能在2024再度下架民進黨。