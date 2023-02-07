土敘邊境強震破3000死！外交部：受困台人救出健康無虞
土耳其與敘利亞昨日清晨發生芮氏規模7.4強烈淺層地震，死亡人數攀升至3700多人，傳出有台灣人在災區受困。外交部今（7）日表示，受困倒塌房屋的3名國人已成功救出，健康都無虞。由於我國在敘利亞沒有駐外館處，搜救任務目前以土耳其為主。
記者呂炯昌／台北報導
外交部今日例行記者會，發言人劉永健表示，外交部在得知土耳其與敘利亞交界處發生強震後，立即向土國駐台代表表達願意賑災意願，第一時間捐贈20萬美金，並於救災黃金時間成立台灣國際搜救隊，全體40名先遣隊員在土耳其政府的安排下，於昨日晚間搭乘土耳其航空班機，經伊斯坦堡連夜轉機飛往災區後，預計今日中午抵達，相信在駐處安排下將在第一時間立即投入救災工作。
劉永健表示，外交部長吳釗燮在授旗時表示，台灣於1999年發生九二一大地震的時候，土耳其政府及民間曾籌組救難隊來台協助搜救，在地震後的50個小時，成功的救出1名我國國人，所以當我們聽到土耳其南部發生強震時，政府立刻決定一定要在第一時間派出搜救隊，協助土耳其朋友。
媒體關注傳出有台僑在土耳其災區受困，劉永健表示，據駐處第一時間掌握有國人一家三口受困於倒塌的房屋中，經救出後健康無虞。
媒體詢問地震發生在土耳其與敘利亞交界邊境，是否會協助敘利亞搜救，劉永健表示，因為我國在敘利亞無駐外館處，因此目前救災行動以土耳其為主。