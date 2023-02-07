情人節放閃！逛街購物、約會行程、浪漫大餐一次滿足

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征服另一半的心也要征服另一半的胃，情人節大餐少不了，TGI FRIDAYS於2/7-2/14推出《FRIDAYS LOVE 吃．戀》雙人分享餐，甜蜜上桌只要2,199元。想要創造甜蜜的回憶，為感情加溫，不妨嘗試親手製作專屬兩人的甜點，吳寶春自己做即日起至3/14推出情人節限定甜點「我們的草莓蛋糕」、「熊熊情話馬卡龍」，雙人同做免陪同費。
與另一半甜蜜放閃，SKM Park Outlets高雄草衙打造最夯情人節打卡景點，除了萌「豹」全場的無所事事小海豹，在大道西1F室內更運用紅白玫瑰打造最美最浪漫的立體花牆「花 is LOVE」，超過百朵玫瑰相間點綴、百花齊放，夢幻程度一定讓女友少女心爆發。2/11-2/14活動期間，凡情侶將2人於「花 is LOVE」花牆入鏡合照，完成指定任務，即可至1F服務中心兌換「戀愛小夜燈」，送完為止。此外，3/14白色情人節於「花 is LOVE」花牆上的花瓣將隨機放置幸運小禮，快來找找哪裡有戀愛箴言，讓你獲得滿滿幸福。更多詳細活動內容可至SKM Park Outlets高雄草衙官網或臉書搜尋「SKM Park Outlets高雄草衙」查詢。