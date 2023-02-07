三星Galaxy S23 Ultra只是小改款？達人讚：優化很有感
三星日前正式發表最新旗艦機Galaxy S23 Ultra、Galaxy S23+和Galaxy S23，且於今(7)日正式在台展開預購。3C知名YouTuber Tim哥和廖阿輝兩人也分享了第一手體驗心得，廖阿輝笑說，這次Galaxy S23 Ultra不是長得很像，而是一模一樣。外觀上雖然沒有大幅度的改變，但整體的優化卻是誠意到位，會是一款讓人換機有感的旗艦機。
記者周淑萍/綜合報導
日前三星正式在台公布Galaxy S23系列上市消息，台灣3C YouTuber Tim哥和廖阿輝在第一時間取得實機體驗。兩人認為，要說Galaxy S23 Ultra是小改款，不如說是一款會讓人「很有感」的小改款旗艦機，針對上一代的Galaxy S22 Ultra優化了處理器，讓整體性能表現更強，對於重度遊戲玩家，喜歡拍攝的人來說都會有感功能進階。此外，這次S Pen 與Google合作，可手寫辨識和OCR辨識，使用上會更加方便。拍照部分，夜間錄影、拍照、自拍的品質都有提升，影像更加清晰且減少破碎感。
至於該不該換Galaxy S23系列，或是怎麼挑選哪一款？Tim哥認為，如果不用S Pen，其實6.6吋螢幕的Galaxy S23+，對於手較小的女孩來說握持感最佳，且功能齊備，會是不錯的選擇，而6.8吋的Galaxy S23 Ultra則是主攻NOTE用戶，對於S Pen有高度需求使用者。廖阿輝也提到，如果是兩年前Galaxy S21 Ultra用戶，這次升級到Galaxy S23 Ultra會很有感，包含S Pen的運用、相機、性能等都有大幅度的提升。