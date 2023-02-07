嘉義北門家樂福熄燈！原址「改建圖書館」 在地居民怒了
嘉義家樂福北門店將熄燈！根據業者發出公告，在地經營15年的北門門市，將於2月26日晚間11時結束營業，主要是因為該地未來將被規劃為市立圖書館，所以不再繼續續約，對此，家樂福也表示將積極尋找新地點展店，請消費者耐心等候。而在地居民也無奈表示，「文化局已經在附近了，還要蓋圖書館喔」、「蓋圖書館幹嘛啦....書都要電子化了」、「真可惜，離我家最近的家樂福」。
記者鍾怡婷/綜合報導
嘉義家樂福北門店發出公告，因北門店租約到期，將於2月26日晚間11時後正式歇業，而後續將由周邊其他分店進行服務，周邊量販門市有嘉義店；超市仁愛店、新榮店、德明店。
業者進一步透露，家樂福租約最長多為20年，而北門店原先是由其他業者經營，家樂福從中間接手承租，現在該土地隸屬國有財產署，屬於中央單位，市府將另做其他規劃，因此租約到期後不續租，但嘉義後續仍會積極規劃展店。而自去年大直家樂福關店後，嘉義北門家樂福也跟著熄燈，對此業者表示，2023年暫時沒有其他閉店計畫了，請消費者不用太過擔心。
據悉，嘉義市政府計劃在家樂福北門店的國有地，打造出新圖書館總館，預估佔地為3.93公頃，最快於2025年開館，至於現有的文化局、黃賓、世賢圖書館，在總管完成後定位成分館。土地使用除了家樂福北門店外，包括林務局嘉義林區管理處之眷舍，以及原麻處嘉義練麻工場-中山堂，其餘多為平面停車場與閒置土地。
該消息也在臉書社團「嘉義綠豆大小事」引發討論，不少在地人傻眼表示，「文化局已經在附近了，還要蓋圖書館喔」、「不是吧，蓋圖書館....倒不如蓋酒店比較實際」、「不蓋酒店也不蓋國宅蓋圖書館」、「又多了一間蚊子館」、「這樣是要怎麼促進消費呢」、「外縣市觀光客會來參觀圖書館嗎」。