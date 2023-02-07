土耳其大地震　民航局揭救援隊赴土國難處

土耳其南部在6日清晨發生規模7.8強震，死亡人數現已突破3800人，也在6日晚間派出第一批搜救隊赴土耳其協助救災，不過民航局副局長林俊良今（7）日受訪表示，搜救隊赴土國救災有難度，不僅要考慮航線的申請，也要顧慮到我國民航公司赴土耳其後是否能照常檢修、添加燃料，否則也無法讓我國飛航器順利返台。
記者黃仁杰／台北報導
土耳其大地震震驚國際，感念於台灣921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣救援的隊伍之一，因此我國政府主動向土耳其表達協助意願，而第一梯次救援隊伍40人及3條救援犬已在6日晚間出發，雖然內政部長林右昌日前受訪指出，第二梯次隊伍將於今日上午出發，如今傳出暫緩，林俊良指出，救援隊要前往土國其實有相當多困難要克服，民航局也持續在協助當中。
林俊良說明，我國目前僅有長榮航空有土耳其航線，但也已經1年沒有飛航，那麼如果是沒有飛航過的華航，準備工作就包含航道的選擇，與航道上各個國家領空的航權聯繫，「這可不是民航局打個電話就可以解決的」，再者要選擇什麼樣的航空器、中間需不需要有停靠點，都需要航空公司進一步的溝通。
林俊良進一步指出，更甚者，由於土耳其當地的災況嚴重，該如何停靠在災區機場，有沒有相關的地勤、航機檢修、燃料補充人員也需要兩國間互通有無，否則也無法讓我國飛航器順利返台，要第二批救援隊今日出發，在時程上實在太趕。