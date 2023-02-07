接見瑞士友台小組　游錫堃：共同守護自由民主與人權

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游錫堃表示，瑞士是台灣堅定的民主盟友，也是台灣長年來在歐洲重要的經貿夥伴。首先要感謝瑞士國會友台小組對台灣的堅定支持，雖行前遭中國大使館嚴詞警告，但仍然堅定訪台，令他非常感動。
游錫堃說，首先主席莫麟納(Fabian Molina)致力於推動兩國會交流制度化，也在瑞士聯邦國會下議院主導推動「加強瑞士國會下議院與台灣立法院合作」議案，是非邦交國中首度提出國會層級間加強合作的議案，將來若能通過，兩國國會合作將邁向新的里程碑。還有主席瓦德(Nicolas Walder)主導的「改善與台灣關係」議案，及在場議員在國會多次以口頭及書面質詢台灣相關議題，深化了與台灣各領域的關係，他代表立法院向各位致上萬分的感謝。
游錫堃指出，台灣與瑞士的自由與民主都歷經艱辛的挑戰，13世紀時瑞士聯邦尚未脫離哈布斯堡王朝的強權統治，直到民族英雄威廉·泰爾帶領受壓迫的人民群起反抗，最後宣布獨立。然而瑞士後來長期歷經強權的控制，直到1815年的維也納會議通過《巴黎條約》，才確立了瑞士的中立國地位，至此，離瑞士聯邦初次宣布獨立已歷經了500年。
游錫堃提及台灣，同樣追求自由民主的道路披荊斬棘，二戰之前台灣人民反殖民、反壓迫，追求民主與自治，戰後卻歷經世界最長的戒嚴，數十年的白色恐怖時期，接近20萬人遭受迫害，經過1986年衝破黨禁，1987年解除戒嚴，終於在1993年誕生民主國會，奠定今日民主台灣的基礎。
游錫堃說，今年2月2日英國「經濟學人資訊社」（EIU）公布的「2022年全球民主指數報告」，瑞士榮獲全球第7，台灣也獲全球第10，亞洲第1。台灣的民主成果雖還不及瑞士，但也被國際肯定，因為非常珍惜所以一定會全力捍衛。
游錫堃回憶，去年7月自己率團訪問歐洲，有幸認識法國、捷克、立陶宛等國的許多國會議長與議員；上周受邀訪問美國，在「國際宗教自由(IRF)」高峰會發表演講、參加美國國家祈禱早餐會，與很多新朋友分享民主的理念，更親身感受到歐美對台灣的關注與支持，深知俄羅斯入侵烏克蘭之後，國際已經更加體認到民主同盟團結起來維護民主制度的重要性。
游錫堃表示，但中國至今仍然妄稱擁有台灣主權，刻意謬用《開羅宣言》及聯合國2758號決議案做為台灣主權歸屬的依據，但台灣經過國會全面改選、總統直選、三度政黨輪替，依據國民主權及聯合國憲章人民自決原理，早已成為主權獨立的國家。根據《國際法》台灣、澎湖不屬於中國，台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，在當前全球民主版圖逐漸萎縮之際，台灣是亞洲與華文圈的民主燈塔，更是催化中國早日民主化的堡壘，期待國際有更多的合作與關注。
最後游錫堃再度感謝瑞士國會友台小組對台灣的支持，民主與自由是雙方共同的語言，台灣、瑞士更是是民主同盟國，一定要共同守護自由民主與人權的普世價值，確保全球和平穩定發展，也期盼台灣與瑞士邦誼永固。