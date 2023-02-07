永和分屍案！73歲兇嫌狠心肢解胞弟滅跡 一審判無期徒刑
新北市永和區一名梁姓老翁（73歲），因金錢問題、長期與胞弟感情不和，去年8月30日晚上，梁嫌趁夜深人靜，持刀將胞弟殺害，隨後再以菜刀、鐵鎚等物，將其分屍並打包丟到垃圾車。新北地檢署偵結後，認為梁嫌手段甚為殘忍，依殺人、損害毀棄屍體罪起訴，並建請法院從重量刑。而新北地院今（7）日最新判決結果出爐，梁嫌遭處無期徒刑，全案仍可上訴。
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據了解，由於梁姓死者平時會與社區大學的張姓女同學聯繫，但從去年8月30日起，梁男就開始失聯，張女因擔心其遭遇不測，遂於9月5日下午報警求助，不料警方才剛踏入梁男住家，就聞到一股濃烈的屍臭味，隨後在房間內發現梁男遺體，但頭顱及左右手、右腳都已明顯被人斬斷，經搜尋後，在屋中起出3把菜刀、3把鋼刀，而與死者同住的梁姓大哥（73歲），則不知去向。
警方深入追查發現，死者梁男家中共有9位兄弟姊妹，其他手足均已離家，僅有大哥與死者留下同住，但2人感情不睦，經常為錢發生爭吵，10年前梁男還曾經被大哥持菜刀恐嚇，導致雙方鬧上法院，進而埋下殺機。
大哥落網後，向警方坦承犯行，供稱自己9月1日凌晨趁胞弟熟睡之際，持水果刀往對方心臟猛一刺奪命，隨後分屍滅跡，並且連續2天把遺體的頭、雙手、右腿肢解後包進垃圾袋、丟上垃圾車。
對於檢方起訴求處重刑，合議庭判決指出，梁嫌犯罪手段駭人聽聞，案發後其他手足均表示不原諒梁嫌，對家族親友造成難以彌補的損害，故判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）