死亡+45例！40多歲男糖尿病酮酸中毒 確診當日病逝
中央流行疫情指揮中心表示，今（7）日COVID-19新增22,980例本土病例，境外移入414例，新增的病例數較上週二(32,023)少9,043例，減少約28.2%，另死亡個案有45例，其中有1例特殊死亡個案為40多歲男性。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病史，未接種新冠疫苗，2/1起有全身無力及疲倦嗜睡症狀，2/3至診所檢查有糖尿病酮酸中毒，轉診至醫院急診，檢查另有新冠快篩陽性確診及雙側肺炎，住院使用瑞德西韋等藥物治療，2/3因病況惡化不幸過世，死因為新冠肺炎及糖尿病酮酸中毒併急性腎衰竭。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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