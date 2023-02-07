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航空復甦難！民航局估2025才有望回歸疫前水準

▲航空客運量要回歸疫情前水準，民航局預估，恐怕要等到2025年。（示意圖／NOWnews資料照）
▲航空客運量要回歸疫情前水準，民航局預估，恐怕要等到2025年。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

疫情衝擊航空產業甚鉅，自2020年7月到2022年12月，民航局各項紓困方案共計約417億元。民航局今（7）日表示，現已提供民用航空運輸業、地勤業及空廚業計759億元之紓困擔保貸款，貸款期間最長4年，同時提供最長2年貸款利息補貼。不過航空客運量要回歸疫情前水準，恐怕要等到2025年。

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除利息補貼，民航局運用紓困預算，對航空產業給予航空站相關費用之補貼及緩收及補貼執行抗疫措施所生費用；對國際機場商業服務設施業、空廚業、航空站地勤業，民航局亦提供員工薪資、公共服務設施費用、水電費及營運資金補貼。對自松山、桃園、臺中及高雄國際機場載送應居家檢疫及居家隔離對象，亦提供交通運輸補貼。

截至2022年12月止，紓困預算共計執行407億元。大幅減輕航空產業之資金負擔，以利業者順利度過疫情難關，維持營運並避免裁員，並有助業者儲蘊相關營運資源，待疫情恢復後，我民航業者將可搶占國際市場先機，恢復營運。

機組員防疫部分，國籍航空機組員防治狀況已實施931天，其間歷經15次滾動修訂，期間，共9家國際線航空公司、10,260名飛航組員及客艙組員共同配合政府嚴謹落實防疫。符合WHO規範的國外機組員防疫旅館經本局備查共184間，國內機組員防疫旅館經指揮中心、桃園市政府及民航局三方核准共4間。組員違規共52件，裁罰475萬元，公司違規則是4件 ，裁罰560萬元，共計裁罰1,035萬元。

對於航空業未來展望，民航局表示，全球疫情持續趨緩，國內疫苗施打普及，中央流行疫情指揮中心於111年10月13日放寬入境檢疫等措施，朝鬆綁方向邁進，自2022年12月10日起亦再取消入境人數限制，預計可改善客運低迷情況，民航局亦仍將持續關注瞭解航空相關產業之營運情況，及滾動檢討紓困措施，以適時提供必要協助。

民航局副局長林俊良受訪表示，在國際國內客運上已經開始顯著成長，年節期間整體旅運人數將近100萬人次，預估在今年國際及兩岸航線客運量可望恢復2019年運量的35%，2024年恢復至2019年運量的70%，2025年則可恢復到疫情前的水準。

另外在地勤人力缺口方面，林俊良指出，民航局與地勤單位都有密切關注，當然希望能隨著客運逐漸回復，地勤的人力也能隨著航班應變，而針對日前華航的個資流出事件，確實也是民航局關切重點，對於旅客的個資保護在個資法內已有規法，中央主管機關會針對運輸業進行督導檢視。

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