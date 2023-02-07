航空復甦難！民航局估2025才有望回歸疫前水準

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截至2022年12月止，紓困預算共計執行407億元。大幅減輕航空產業之資金負擔，以利業者順利度過疫情難關，維持營運並避免裁員，並有助業者儲蘊相關營運資源，待疫情恢復後，我民航業者將可搶占國際市場先機，恢復營運。
機組員防疫部分，國籍航空機組員防治狀況已實施931天，其間歷經15次滾動修訂，期間，共9家國際線航空公司、10,260名飛航組員及客艙組員共同配合政府嚴謹落實防疫。符合WHO規範的國外機組員防疫旅館經本局備查共184間，國內機組員防疫旅館經指揮中心、桃園市政府及民航局三方核准共4間。組員違規共52件，裁罰475萬元，公司違規則是4件 ，裁罰560萬元，共計裁罰1,035萬元。
對於航空業未來展望，民航局表示，全球疫情持續趨緩，國內疫苗施打普及，中央流行疫情指揮中心於111年10月13日放寬入境檢疫等措施，朝鬆綁方向邁進，自2022年12月10日起亦再取消入境人數限制，預計可改善客運低迷情況，民航局亦仍將持續關注瞭解航空相關產業之營運情況，及滾動檢討紓困措施，以適時提供必要協助。
民航局副局長林俊良受訪表示，在國際國內客運上已經開始顯著成長，年節期間整體旅運人數將近100萬人次，預估在今年國際及兩岸航線客運量可望恢復2019年運量的35%，2024年恢復至2019年運量的70%，2025年則可恢復到疫情前的水準。
另外在地勤人力缺口方面，林俊良指出，民航局與地勤單位都有密切關注，當然希望能隨著客運逐漸回復，地勤的人力也能隨著航班應變，而針對日前華航的個資流出事件，確實也是民航局關切重點，對於旅客的個資保護在個資法內已有規法，中央主管機關會針對運輸業進行督導檢視。