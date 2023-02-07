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老將出征被譏「藍營的悲哀」　林明溱：我絕不會再參選

▲國民黨南投立委參選人林明溱當眾宣佈「絕對不會再參選」，也沒權利幫特定人鋪路。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.07）
▲國民黨南投立委參選人林明溱當眾宣佈「絕對不會再參選」，也沒權利幫特定人鋪路。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.07）

記者顏幸如／南投報導

南投縣立委補選今號次抽籤，民進黨蔡培慧、無黨籍陳聰鑑不約而同攻擊國民黨林明溱，指他年逾70還參選，目的是為兒子舖路，立委林靜儀諷「南投變成林明溱的王朝、年輕人無法出頭，是國民黨的悲哀」。林明溱則當眾宣佈「絕對不會再參選」，也沒權利幫特定人鋪路。但蔡培慧打臉，指「政治人物要有誠信，之前他也說不選，又跳票參選」。

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▲南投縣立委補選號次抽籤，四位候選人有3位親自到場。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.07）
▲南投縣立委補選號次抽籤，4位候選人有3位親自到場。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.07）
南投縣第2選區立委補選號次抽籤，今（7日）4位參選人有3位到場，僅魯昱君由女性友人代抽。最早到的蔡培慧，由台中第2選區立委林靜儀、彰化第2選區立委黃秀芳陪同，組成中彰投女力連線「女力做慧挺」。黃秀芳指出，家族政治的把持讓南投無法進步，呼籲民眾支持蔡培慧勝選，打破家族政治的壟斷。

林靜儀更直接嗆明，指林明溱參與補選，「不是真的要為南投做什麼，而是要幫他的兒子卡位」。林靜儀說，兒子林儒彬的民調不好，爸爸林明溱先出來卡位，下次再把位置交棒兒子，「這狀況不是和我們台中第2選區很類似嗎？難道南投只有特定家族才能在地方參與政治嗎？」

▲蔡培慧由彰化黃秀芳（右）、台中林靜儀陪同參與號次抽籤。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.07）
▲蔡培慧由彰化黃秀芳（右）、台中林靜儀陪同參與號次抽籤。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.07）
林靜儀批評，林明溱為一己私心卡這席立委，「不要說民進黨覺得很可惜，我甚至為國民黨感到很悲哀，整個南投難道由林明溱家族掌握所有資源、隨便要什麼就拿走嗎？南投要成為另一個林明溱的王朝嗎？」

民進黨參選人蔡培慧也喊話林明溱，「既然8年縣長任內很多事情做不好，就好好休息，別再佔位子、不要只想著為兒子出一口氣。國民兩黨都有很多年輕人，你把年輕世代放在什麼位子？」

▲林明溱由縣長許淑華陪同參與號次抽籤。（圖／林明溱競辦提供，2023.02.07）
▲林明溱由縣長許淑華陪同參與號次抽籤。（圖／林明溱競辦提供，2023.02.07）
林明溱立即回擊，指民進黨遇到選舉只會跳針、攻擊抹黑。下星期就滿72歲的他，受訪時強調「我絕對不會再參選，也沒有幫特定人鋪路」。林明溱說，國民黨有民調機制，誰獲得民心就能出來參選，讓選民選出最優秀的人才，「我沒有權利，說要給誰選就給誰選」。

陪同林明溱抽籤的縣長許淑華也表示，蔡培慧之前選立委、縣長，都靠中央資源大量挹注。這次立委補選，林明溱會用在地的選舉方式，以勤腳爭取所有縣民肯定，對抗民進黨中央的大軍壓鎮，「我們非常有信心」。

▲無黨籍的陳聰鑑表示藍綠參選人都是老面孔，他看不下去。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.07）
▲無黨籍的陳聰鑑表示藍綠參選人都是老面孔，他看不下去。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.07）
以無黨籍參選的前名間鄉長陳聰鑑，對藍綠陣營說法皆嗤之以鼻。他表示兩名對手皆曾官居高位，做過立委、縣長、行政院中辦執行長，選民已給過他們機會，「蔡培慧從烏溪（第1選區）跑到濁水溪線（第2選區），我不能接受；林明溱在立委、縣長之間反覆做來做去，年輕一輩被他塞住30年，都沒機會出頭。藍綠一樣是政治老人，我看不下去。」

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