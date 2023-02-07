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演藝生涯突破！「卡麥隆女郎」《珍愛》脫衣誘惑鮮肉男醫

▲好萊塢「科幻女英雄」雪歌妮薇佛（右）為戲「脫衣」。（圖／捷傑電影提供）
▲好萊塢「科幻女英雄」雪歌妮薇佛（右）為戲「脫衣」。（圖／捷傑電影提供）

記者黃雅琪/綜合報導

柏林影展年度話題女力之作《珍愛熱線》（Call Jane）集結超強卡司陣容，找來《歌喉讚》系列影劇編導「雙棲女星」伊莉莎白．班克斯、《阿凡達：水之道》雪歌妮．薇佛、《紙牌屋》凱特．瑪拉等實力派演員領銜主演，大銀幕放膽探討禁忌議題，揭露西元1969年前後期間，在美國父權當道的保守社會下，一個致力於協助懷孕女性進行「非法墮胎」的神祕組織「珍」的創立始末。

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▲雪歌妮．薇佛在《珍愛熱線》片中飾演創立神祕組織「珍」的重要人物。（圖／捷傑電影提供）
▲雪歌妮．薇佛在《珍愛熱線》片中飾演創立神祕組織「珍」的重要人物。（圖／捷傑電影提供）
因出演《異形》、《魔鬼剋星》以及《阿凡達》等系列作品被譽為「好萊塢科幻女英雄」的雪歌妮．薇佛一改過往作品角色形象，在電影《珍愛熱線》中出演為女權積極發聲，並創立神祕組織「珍」的重要人物維吉妮亞。雪歌妮．薇佛在片中不僅菸不離手、時常爆粗口，更為組織爭取利益不習一切代價與鮮肉男密醫上演「挑逗脫衣秀」。

▲《珍愛熱線》將美國「分歧議題」搬上大銀幕。（圖／捷傑電影提供）
▲《珍愛熱線》將美國「分歧議題」搬上大銀幕。（圖／捷傑電影提供）
雪歌妮．薇佛受訪時表示：「我很愛『維吉妮亞』這個人物，也從來沒有扮演過像她這樣的角色。她非常有趣、幽默，同時卻能兼顧許多重責大任；我能感受到她因社會眼光的不公平而感到十分痛苦，她無法忍受女人不能主宰自己的身體；至於她協助女性進行當時被禁止的『墮胎』手術，坦白說，若我生活在那個時代，我完全不覺得她的所做所為是違抗法律，更理解到當時的社會對女性是多麽的有偏見，而那些制定規則的人又是多麽的虛偽。」《珍愛熱線》將於2月10日在台上映。

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