運用囤房稅 陳其邁嘉惠青年租屋、育兒、弱勢及首購族群
高雄市長陳其邁今(7)日於南臺灣首座新建型社會住宅—凱旋青樹社會住宅，宣布運用囤房稅落實居住正義政策，他表示，高雄市囤房稅收預計3億，將用於增額租金補貼、折減社宅租金、育兒租金補貼，以及首購房貸利息補貼，以囤房稅收減輕民眾居住負擔，嘉惠租屋、育兒族群，實踐在地安居樂業願景目標。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁指出，社宅租金原則、租屋補助政策措施與申請資格，現行租金訂定參考其他五都，一般戶約市價8折、關懷戶約市價6折，市府運用囤房稅補貼，一般戶租金折減為市價7.5折、關懷戶租金折減為市價5折，調降後凱旋青樹社宅租金將介於3,500元至17,200元之間，屬於六都當中最優惠、最照顧青年、關懷戶的社宅補貼政策。陳其邁也舉例凱旋青樹1房調降後的金額自3,900元降至3,500元，更介紹全新完工的凱旋青樹住宅價格平易近人。
此外，為支持育兒家庭，陳其邁也針對現行 300億擴大租金補貼及高雄市增額租金補貼核定戶，育有12歲以下兒童之家庭租屋族，加碼給予育兒家庭一次性租金補貼， 1名12歲以下子女給予4,000元租金補貼，2名給予8,000元，3名以上給予12,000元。
有關首購族購屋貸款利息補貼方面，陳其邁指出，高雄市民首購族且搭配高雄銀行首購房貸專案者，貸款利率2.37%起，貸款上限800萬元，貸款期間最長30年，最高可貸8成；市府與銀行共同補助利率0.45%，市府補貼利率1碼0.25%，補貼年期3年，預估有600戶可受惠。
都發局指出，凱旋青樹社宅自今（7）日開始受理申請，受理期限到3月1日，有申租意願的民眾希望能把握機會提出申請，申請方式包括：線上、郵寄及都發局臨櫃申請。