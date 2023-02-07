名家論壇》柯志遠／《狂飆》直擊人心的現象級爆款大戲

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中國的影視產業蓬勃繁榮，人才濟濟，男明星陣營中最不缺的就是演技登峰造極的「硬漢」型男演員，張譯的「硬」別樹一格，顯得更加質樸更加直白，更能完整地體現出「英雄」表象之下的脆弱、平凡以及反證後更令觀者刻骨銘心的「頑強」，2020張藝謀的電影《一秒鐘》，去年電影《萬里歸途》中在烽火戰亂中跋涉撤僑的外交官，都讓他以極硬形象下極纖細的心理層次，建構、豐富了一個角色的完整與厚實。《狂飆》裡的警官「安欣」是一個鏡頭，見證了人心由良善而猙獰的過程，碰觸了法治體系冠冕堂皇掩蓋下的虛偽、邪惡、兇殘，他也是一個載體，拼著在種種龐大不公不義下悻存而依然守衛初衷，他從意興風發到白髮蒼蒼，從彰顯到內斂，紮紮實實的「代入感」讓觀眾從他的眼神、他臉部肌肉線條的微妙轉變完全理解了這個角色內在所承受的一切，並且感同身受。《狂飆》第29集，那安欣一頭白髮，忍辱負重15年，沉潛壓抑，棄愛斷情，憋著一口氣苦候一舉反撲的時機，這一天，終於踏踏實實地跨進了專案組…，那場戲，恁是鐵石心腸，誰不動容？誰不落淚？（一齣刑偵劇居然看得人淚流滿面呀！）
然而《狂飆》裡說到迴響之熱烈，說到「爆紅」，另一個男主角張頌文卻因「高啟強」這個角色徹底大紅大火了。明星因演技出色上「熱搜」常見，張頌文卻因為反派演技的「完全不像演的」（網友一則「建議公安查查張頌文，不像演的」貼文）掀起了全國性的討論話題。台灣的觀眾對他印象應該不深，唯一的記憶或許只有他在《我就是演員》等真人秀節目當導師時溫文爾雅的樣貌，所以，這次「高啟強」旋風可謂平地一聲雷，相當值得一提。
「高啟強」這個人物從最早社會底層的被剝奪者，因勢利導，逐步逐步成為呼風喚雨的一城之霸，其跌宕起伏傳奇色彩強烈，但真正引人入勝的，猶在張頌文演技的真實真摯、逼近眼前。戲的前半段，高啟強的「黑化」存在了漫長時間進程中太繁複的因素，一切從錄像店說的第一個謊開始（那個妙到毫巔手部在桌下顫抖的特寫），不是尋常處理「為戲而戲」的轉折，不是肉眼可見的痕跡分明的鋪墊，那些出乎意外的處境，那些讓他看到「人生原來可以這麼玩」的誘發，以及原生家庭以親情為名的制約（拖累），這整個就是一個「逼上梁山」的現代水滸；戲的後半段，高啟強為了諸多利益的目的遂行，已經魔化為可以殺人而不眨眼的社會權勢掌控者，但觀眾卻對他再無法無天也不碰「販毒」這一塊，對任何人都可以虛以委蛇卻對妻子一往情深、對弟妹絕無保留地關愛呵護等等人性化描寫過目難忘。這些無法逆轉的角色質變，這些人性傾圮的必然與或然，設定得太沉重，完成得太精彩，這是一齣戲人設形塑的出人意表，卻也是一個表演能量豐沛、人生體驗通透的優秀演員教人歎為觀止的完美呈現，非常非常值得細品。
《狂飆》已經在上週全劇播畢，從來沒有一齣戲像《狂飆》這樣，「邪不勝正」的圓滿大結局換來的不是心滿意足、大快人心，而是收官都已經幾天仍然教人無法抽離的後勁纏繞，唏噓不已（想到其中幾個角色，至今還是會不自覺紅了眼眶）。由於善惡的對壘強弱那麼懸殊（不是單一個人的邪惡，是黑暗勢力間盤根錯節的深不見底），這場戰役犧牲了太多幾近聖潔的可敬靈魂，有的不懼粉身碎骨依舊義無反顧（例如「陸寒」），有的寧可千夫所指不惜忍辱負重（例如「李響」），有的苦心孤詣壯志未酬頭已先白（例如「安欣」），他們拋捨了人生裡所有幸福的權利，沉潛著，壓抑著，隱忍著，等待著那不見得真能等得到的最後正義，上天憐見，他們終究是等到了，然而生命中卻已經失去了這麼多。
看這齣戲時偶爾會想到古龍的《白玉老虎》，想到《倚天屠龍記》裡自毀容顏的「范遙」，但武俠天地的世界存在於不同紀元的想像裡，《狂飆》指涉、刻劃的卻儼然近在你我現實生活裡的身邊，那些人心人性的崩潰、腐蝕，環顧一下當前的環境週遭，中國有覺悟、有魄力拍出這樣一齣鞭辟時勢的戲，台灣能拍、敢拍，拍得出來嗎？（別說拍了，試問當前檯面上的政治人物有幾人膽敢看完這39集戲而在深夜夢中不會被一身冷汗嚇醒過來的？）人心本善，只是在污濁利益、權勢的誘惑蒙蔽下，墮落入魔，喪心病狂，傷天害理，而不自知。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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