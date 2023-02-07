巷仔內／間諜氣球「吹破」美中友好前景　此時爆發為哪樁

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一、美制裁重拳連連、北京不滿
美國近年頻頻對中國科技企業祭出制裁，陸續都有公司被列入貿易黑名單，並禁止美企出售相關高端設備給中國。與此同時，去年美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，來自美國和其他國家的政要訪問可謂是沒有間斷，就連剛當選不久的新任眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也傳出4月可能來訪，一再觸碰北京紅線。
不滿美國一邊說要會晤、一邊繼續實施制裁，還默許國際人士訪問台灣，所以北京故意給美國難看。何況在近年美中分歧的背景下，就算布林肯去，北京也知道他要講些什麼，大多都是難以讓步或改變的核心議題，既然如此，不如先有所行動，要美國別心存太多期待。
二、測試美國政壇反應
美國和台灣一樣，都將在2024年舉行大選，間諜氣球事件「侵門踏戶」，可讓北京藉此觀察美國2黨對這類事情的態度。
若拜登政府硬起來，大概就是氣球被射下、訪問被取消，沒什麼大損失，北京還可以藉此罵美國找麻煩、破壞得來不易的會談機會；若拜登政府不硬起來，共和黨恐怕就會發難，連帶影響美國人民覺得政府過於軟弱，不利於民主黨角逐2024年大選，反正現在不管是哪一黨，在北京看來都不友善，也就沒有偏好誰執政的問題。
三、中國欲做「遊戲規則的改變與挑戰者」
美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Asher Wray）曾說，中國是「改變遊戲規則」的最大挑戰，英美都在加倍努力打擊來自中國的間諜活動，光是FBI，過去幾年處理中國在美活動的工作量就暴增了1300%，號稱平均每12小時就啟動一項與中國相關的新調查。
雖然氣球事件引起廣泛的關注，但不可否認的是，監視和間諜活動在各國都是普遍的，包含美國，想必也在監控中國方面花了不少工夫；從這個角度來看，北京或許想傳達一個訊息，就是它也有可以監控對手的技術、不是只有美國能做，並藉由闖入美國領空來測試對方反應。
四、國際局勢影響
烏克蘭戰事吃緊，春天已至，有關俄軍整頓後、將重新發起猛烈攻勢的消息不斷，在俄烏都不打算讓步的情況下，戰爭恐怕還會持續好一段時間，若西方陣營想表達對烏國支持，勢必得一直提供烏克蘭各種援助，包含烏方一直在強調的高級武器。
戰爭勞民傷財，即便未曾直接介入，做為援助方也會燒掉不少錢，還要加上戰爭帶來的經濟及能源危機，而北京對俄烏戰爭的態度一直很模糊，也從未譴責俄國入侵烏克蘭之舉。因此北京不排除是想藉此測試美國，是否還有餘力兼顧其它，一般而言不會為了幾顆氣球，就在一方戰事仍在進行時，開闢另一條戰線。
事發至今，北京一系列回應看起來都是大同小異，從未言及對此事的歉意，而只是單純「澄清」氣球用途，不管真相是不是北京說的那般，估計答案都會是一樣。假旗行動、反向指控，在專制政權看來都是再正常不過的操作。