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星展估美3月再升1碼　美元超貶、日圓今年低點看135

▲星展集團資深策略分析師楊政齡（右）及星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉看今（2023）年第1季投資展望。（圖／記者顏真真攝）
▲星展集團資深策略分析師楊政齡（右）及星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉看今（2023）年第1季投資展望。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

為抑制通膨，全球主要央行在2022年紛紛展開升息循環，但在總體經濟基本面成長趨緩及地緣政治影響下，包含美國等主要經濟體，在今（2023）年均面臨經濟衰退壓力。星展集團今（7）日指出，未來各國央行將放緩升息步調，通膨在今年也可望趨緩，預計美國聯準會（Fed）3月再升息1碼，終端利率升至5%後，下半年將維持利率不動，明年才可能降息，美元指數第一季會在105，日圓短期已難看到150兌1美元，今年低點看135。

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星展銀行（台灣）今日舉辦2023年第一季投資展望記者會，星展集團資深策略分析師楊政齡認為，面對市場波動，星展集團建議投資人在評估自身風險後，可考慮以「股6債4」比例配置資產。

在股票方面，儘管企業獲利普遍呈現衰退，但股市評價面已經偏低，出現布局機會。市場選擇上，星展相對看好美股、日股和亞洲股市，並認為中國可望受惠於疫後重新開放帶來的經濟刺激，而歐股儘管2022年第4季表現強勁，但地緣政治依舊不穩定，因此對歐股評價維持謹慎。在個股部分，則看好能夠敏捷因應環境變化的I.D.E.A產業，即Innovators（創新者）、顛覆者（Disruptors）、 推動者（Enablers）和適應者（Adapters）題材。

至於債市兼顧收益與安全的特質，他建議可在經濟衰退風險上升時為投資人提供防禦性保護，星展集團相對看好美國公債和存續期間介於3至5年、評級為A/BBB的投資等級信貸，並建議投資人應將另類投資納入投資組合，而黃金仍然是重要的風險分散工具。

在外匯市場方面，儘管聯準會政策趨緩，但美國在經濟成長和利差上仍優於其他成熟市場，星展銀行預期美元將呈現高檔震盪，而在中國大陸重新開放的期待下，星展也相對看好亞洲貨幣。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉進一步提到，前陣子美元有點超貶，目前美元指數在103附近，由於美國公布的非農就業數據大於市場預期，讓市場降息的預期舒緩，支撐美國公債，公債殖利率向上攀升，也支撐美元表現，美元呈現上上下下、高檔震盪格局，美元指數第1季預估會105，之後呈現下降趨勢，在104至103附近。

至於日圓目前價位已接近星展長期預估價，陳昱嘉預估，今年日圓會在130至135左右，但這是否代表日圓低點已過？他說，「150日圓短期難看到」，而民眾若有旅遊換匯需求，他建議視自己需求而定，不必跟日圓賭輸贏。

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