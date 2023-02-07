台灣燈會驚見「李宗瑞作品」！網見1細節讚：根本是人才

2023情人節貼圖！19組免費下載：「收下我的愛」試探心意

▲2023情人節貼圖來了，多達19組免費下載，包含「情人節快樂、愛尼」等實用文字。（圖／LINE、記者整理）
▲2023情人節貼圖來了，多達19組免費下載，包含「情人節快樂、愛尼」等實用文字。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

再過一周就是2月14日情人節，面對暗戀或是有好感的人，如果不好意思直接告白表態，快用情人節貼圖試探對方心意。LINE購物商城和醜白兔合作推出全新免費貼圖，除了滿滿的愛心圖案，還有曖昧文字：「愛你唷、收下我的愛、快到我懷裡、好想你」，以及應景實用的「情人節快樂」。《NOWnews今日新聞》另外整理貼圖小舖上找不到的「隱藏版」，合計19組免費貼圖全部打包帶走。

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🟡2/7貼圖小舖新上架

📌LINE購物 × 貓寶喵喵（點此下載）
下載期限：2023/3/9
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▲免費貼圖「LINE購物 × 貓寶喵喵」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 貓寶喵喵」。（圖／取自LINE）
📌DIOR 期間限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/3/9
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▲免費貼圖「DIOR 期間限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「DIOR 期間限定貼圖」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📌LINE購物商城 × 醜白兔（點此下載．New）
下載期限：2023/3/4
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▲免費貼圖「LINE購物商城 × 醜白兔」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物商城 × 醜白兔」。（圖／取自LINE）
📌蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角（點此下載）
下載期限：2023/2/18
無條件免加好友一鍵下載

▲免費貼圖「蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角」。（圖／LINE）
📌2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！（點此下載）
下載期限：2023/2/18
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▲免費貼圖「2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！」。（圖／LINE）
📌LINE購物品牌名店×那隻水母（點此下載）
下載期限：2023/2/15
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▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×那隻水母」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×那隻水母」。（圖／LINE）
📌聯邦小白迎兔年 好友發發發（點此下載）
下載期限：2023/2/16
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▲免費貼圖「聯邦小白迎兔年 好友發發發」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「聯邦小白迎兔年 好友發發發」。（圖／LINE）
📌VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇（點此下載）
下載期限：2023/2/18
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▲免費貼圖「VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇」。（圖／LINE）
📌Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖（點此下載）
下載期限：2023/4/19
下載條件：註冊為品牌摯友

▲免費貼圖「Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖」。（圖／LINE）
📌LINE購物 × 法鬥白泡泡（點此下載）
下載期限：2023/2/28
下載條件：搖一搖LINE購物APP

▲免費貼圖「LINE購物 × 法鬥白泡泡」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 法鬥白泡泡」。（圖／LINE）
📌LINE金幣派對 × 企鵝皮蛋來拜年（點此下載）
下載期限：2023/2/18
下載條件：參加遊戲轉50次拉霸
 

▲免費貼圖「LINE金幣派對 × 企鵝皮蛋來拜年」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE金幣派對 × 企鵝皮蛋來拜年」。（圖／LINE）
🟡 1/31前貼圖小舖上架專區

📌LINE旅遊 × 打排球鴨（點此下載）
下載期限：2023/3/1
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE旅遊 × 打排球鴨」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE旅遊 × 打排球鴨」。（圖／LINE）
📌LINE VOOM × 有隻兔子（點此下載）
下載期限：2023/2/23
下載條件：加入好友
 

▲免費貼圖「LINE VOOM × 有隻兔子」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE VOOM × 有隻兔子」。（圖／LINE）
📌LINE社群 × weiweiboy（點此下載）
下載期限：2023/2/16
下載條件：拜訪LINE社群首頁

▲免費貼圖「LINE社群 × weiweiboy」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE社群 × weiweiboy」。（圖／LINE）
📌好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量（點此下載）
下載期限：2023/2/16
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▲免費貼圖「好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量」。（圖／LINE）
📌塔仔不正經 玩轉新一年（點此下載）
下載期限：2023/2/16
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▲免費貼圖「塔仔不正經 玩轉新一年」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「塔仔不正經 玩轉新一年」。（圖／LINE）
📌台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！（點此下載）
下載期限：2023/2/16
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▲免費貼圖「台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！」。（圖／LINE）
📌PChome × 兔兔超人 幸福迎新年（點此下載）
下載期限：2023/2/16
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▲免費貼圖「PChome × 兔兔超人 幸福迎新年」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「PChome × 兔兔超人 幸福迎新年」。（圖／LINE）
📌LOEWE期間限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/2/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LOEWE期間限定貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LOEWE期間限定貼圖」。（圖／LINE）

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