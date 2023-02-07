高雄水情轉提醒綠燈！水利署：已提前部署、無須過度擔憂

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經會議討論，水利署考量南部降雨持續偏少，河川流量減少，為穩定供水及順利銜接至豐水期雨季來臨，除了目前嘉義地區為代表「水情提醒」的綠燈、台南地區「夜間減壓供水」黃燈外，決定於今日起，將高雄地區水情燈號轉為提醒綠燈，其餘地區水情燈號維持不變，
除了變換燈號，水利署同時請農水署在不影響農業耕作情況下，以加強灌溉管理、埤塘、地面水等方式節約供灌，並請科學園區、工業局、加工出口區及政府機關進一步強化節水措施，以善用珍貴水資源。
水利署表示，面對全球氣候變遷帶來枯旱風險及威脅，自去（2022）年6月起已提前部署採取節水調度及啟動相關防旱工作因應，並成立旱災經濟部災害緊急應變小組，且已召開42次防旱工作小組，以及節約用水6.1億噸，超過1座曾文水庫，目前全台各地水庫蓄水率3成至9成以上。
水利署考量去年南部降雨為近30年最低，南部河川流量持續減少，加上中央氣象局展望未來1季降雨仍未見樂觀，因此，需要進一步採取更審慎的節水調度措施，以因應後續南部各標的用水需求。
水利署強調，目前台南地區，在減少影響民眾生活用水原則下，自即日起減壓時段由原本夜間11時至隔日早上5時，擴大為夜間10時至隔日早上6時，以達節水5%為目標。
另外，產業自主節水部分也請提升至7%以上為目標，請科技部、工業局及加工出口區加以落實管控，並滾動檢討各項供水調度防旱措施。
王藝峰提到，過去高雄、桃園，以及台北地區變換水情燈號的情形普遍，此次高雄燈號轉為「提醒」綠燈，南部降雨仍偏少，但經濟部與水利署都有超前部署，持續進行區域水資源的調度，因此無須過度擔心，但確實需密切關注。
水利署也呼籲未來降雨不確性仍高，春雨及梅雨為後續關注重點，氣候變遷挑戰不容小覷，請全國民眾養成節約用水好習慣，全力省下每一滴水資源，共同為穩定供水盡一份心力。