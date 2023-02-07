土耳其強震後「台灣今也連三震」！氣象專家曝兩者關聯
土耳其昨（6）日發生芮氏規模7.8強震，後續又出現芮氏規模6.7和多起芮氏規模4以上的餘震，死傷人數不斷攀升引起全球關注，中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋指出，土耳其位於歐亞、阿拉伯和非洲板塊的交界，地震活動本就較頻繁，此次不幸又發生在人口稠密的都會區，才造成這樣的後果；至於今（8）日清晨台灣東部也出現幾起地震，最大芮氏規模5.1，郭鎧紋表示，這些地震與土耳其強震無直接關聯，且全球板塊運動目前也沒有比較活躍的跡象，民眾可提高警覺，但無需過度恐慌。
記者張志浩/綜合報導
郭鎧紋首先分析土耳其地理情況，他指出，土耳其位處歐亞、阿拉伯和非洲3個板塊的交界，其中歐亞大陸板塊又將土耳其分割為「北Anatolian」和「東Anatolian」，此次7.8強震則是發生在東Anatolian，受到非洲板塊的衝擊因而釋放能量，而震央附近是土耳其「人口稠密地區」，較多的高樓、建築，進而造成嚴重傷亡。
郭鎧紋進一步說道，在土耳其地區芮氏規模7以上的地震不算少見，近期令人較印象深刻的，就是在1999年，台灣921大地震發生前的1個多月，北Anatolian板塊發生芮氏規模7.6的強震，而國外學者也表示，多年來東Anatolian很少發生大地震，但這次阿拉伯板塊向北移出現強震，證實這個地區蓄積的壓力已久。
此外，郭鎧紋表明，土耳其強震與台灣今晨的3起地震並無關聯，視角若放大到全球來看，近期芮氏規模6或7以上的地震其實沒比較多，代表全球板塊並無明顯活躍；郭鎧紋強調，若以地震數量來說，位於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊交界的台灣地震甚至比土耳其多，不過平時不能以芮氏規模7以上的地震，和芮氏規模僅4以上、5以下的地震相提並論。