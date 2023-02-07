怕貓男餵浪浪近一年！搬家前「發送同居請求」 結局溫馨
日本一名網友住在大阪府，所住地段非常清幽，自家就帶有一個大花園。某天他發現庭院中出現一隻浪貓，耳朵上有著做過TNR的標記，但他家與鄰居相隔甚遠，沒有看到牠有主人的跡象，且附近沒有地方可以覓食，於是他克服自己怕貓的恐懼，為其準備糧食和睡墊，並與他結下一段良緣。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，男網友上小學時曾目擊朋友被貓攻擊至流血，所以對這種生物一直抱有極大的恐懼，但看到這隻貓孤零零地出現在花園時，仍是忍不住擔心牠會吃不飽、睡不暖，開始自發地為其準備食物、睡墊，而貓咪也不負盛情，每天都會報到，後來還被取了個名子叫「小虎」。
當地自然資源豐富，會前來拜訪的不只有小虎，偶爾還會出現一些具有攻擊性的浣熊，男子為保護小虎，2020年時讓牠住進了家裡。當一切都往好的方向發展時，男子因一些狀況需要立即搬家，小虎被滿屋的搬家人員嚇壞，趁人員不注意時跑出屋子並躲進花園，似乎與男子的緣分將就此斷開。
男子收拾好一切後，回家時發現小虎於自家後門現身，他對貓咪說「我不能再待在這裡了，要搬到沒有戶外花園的地方，但我一定會想辦法讓你開心，所以請跟我來」，也許是真誠打動了貓咪，牠的回答是自己走進男子放在一旁的手提箱。新家如男子所說，沒有花園，坪數也沒以前那麼大，但男子搭建貓跳台及花時間陪小虎玩，努力地兌現當初的承諾。（編輯：李惠婷）