至少1200死！土耳其地震千年古蹟塌　寒流來襲救援難

秒懂捐款流程！眾推土耳其「AKUT」協會　921曾來台救援

▲曾在台灣921大地震率先來台救助的土耳其志工團體搜救協會（AKUT Association），近日正在當地進行現場救援。（圖／翻攝自AKUT推特）
▲曾在台灣921大地震率先來台救助的土耳其志工團體搜救協會（AKUT Association），近日正在當地進行現場救援。（圖／翻攝自AKUT推特）

國際中心楊智傑／綜合報導

土耳其昨 （6）日發生芮氏規模7.8的百年強震，在首次強震發生後餘震不斷，由於震央接近土耳其和敘利亞邊境，至今已超過4300人死亡、逾萬人受傷，且死傷人數仍不斷攀升中。在斷垣殘壁、寒冷天候與餘震不停等重重挑戰下，土耳其志工團體搜救協會（AKUT Association）與各國救難人員仍積極尋找倖存者。

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土耳其志工團體搜救協會（AKUT Association）是經聯合國認證的土耳其救援隊，也是1999年台灣發生921大地震時，國際上首先率員前往台灣的救難團隊。當時AKUT於9月22日（約震後50小時）就派出17名隊員飛抵台灣協助救難工作，並成功在倒塌的彰化縣員林鎮龍邦富貴名門大樓瓦礫堆下救出一名住戶。

土耳其位處阿拉伯板塊、安納托利亞板塊與非洲板塊匯聚處，和台灣一樣時常成為地震熱點，台、土互助情誼在多次救援行動下更顯深厚。當年AKUT比其他鄰近國家的救難隊還快抵達台灣救災，許多台灣人對其印象深刻，而在台灣發生其他重大災難意外時，土耳其搜救隊也時常透過社群媒體為罹難者哀悼、為倖存者祈福，例如在高雄城中城大火、台鐵太魯閣出軌事故等，都曾張貼土耳其和中華民國國旗，以中文表示聞訊後受過台灣幫忙的土耳其人民也很難過，並傳達對台灣的關懷。

土耳其3年前發生強震，當時許多台灣人到AKUT的社群媒體帳號中留言，寫下諸如「你們沒讓我們孤單，1999年地震時是第一支前來幫助的外國團隊。我們永遠不會忘記你們的幫助，現在該換我們來支持你們」；如今台灣出動國內搜救隊前進土耳其馳援，這也是自2011年的日本311大地震後，國內救援隊睽違12年執行的國際人道救援任務。

「AKUT」取自土耳其文「搜索」（arama）、「救援」（kurtarma）的縮寫，該非政府組織曾在2011年獲聯合國國際搜索與救援諮詢小組（INSARAG）認證，成立至今已超過26年，志工加永久會員超過2200人。在互助情誼之下，台灣成為AKUT除了土耳其本國以外，最主要的捐款來源國。

如何捐款土耳其搜救協會？

許多台灣網友在得知土耳其強震後，也想透過捐錢或物資，盡一份棉薄之力，多數網友更留言捐款單位指名土耳其「AKUT」搜救協會。不過目前只有「Garanti BBVA」（土耳其擔保銀行）、「QNB Finansbank」或「Türkiye İş Bankası」（土耳其實業銀行）等銀行帳戶可以通過電匯捐款，一般台灣民眾若想援助則可以透過信用卡捐款。

步驟一、進入AKUT官網後可以看到寫著「Bağış Yap（捐款）」的紅色按鈕，點擊後進入捐款頁面就可以在「Kredi Kartı ile AKUT'a Bağış Nasıl Yapılır?」（信用卡捐款）下看到要捐款60里拉、100里拉、150里拉的選項，選擇金額後按下下方「Bağışla」紅色按鈕即可開始填寫資訊。

＊民眾也可以選擇在「其他（diğer）」欄位自由填寫金額，或勾選下方「每月定期捐款」（Aylık düzenli bağış yapmak istiyorum）支持搜救行動。
＊至截稿前匯率：1土耳其里拉約為新臺幣1.6元。

步驟二、進入填寫資訊欄位中，依圖所示接續填入英文姓名、電子信箱、出生年月與信用卡號等，送出後經驗證即可收到「完成捐款」畫面通知。

＊英文地址可至【中華郵政官網】查詢
 

▲土耳其志工團體搜救協會（AKUT Association）捐款流程。（圖／記者楊智傑製）
▲民眾可依填寫資訊圖示進行捐款。（圖／記者楊智傑製）
▲土耳其志工團體搜救協會（AKUT Association）捐款流程。（圖／記者楊智傑製）
▲完成後網站會通知「已成功捐款」。（圖／記者楊智傑製）
此外，民眾也可以繼續關注土耳其搜救協會社群媒體並給予支持鼓勵，《NOWnews今日新聞》也會持續提供讀者最新消息與後續救災狀況更新。


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