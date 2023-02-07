秒懂捐款流程！眾推土耳其「AKUT」協會　921曾來台救援

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土耳其位處阿拉伯板塊、安納托利亞板塊與非洲板塊匯聚處，和台灣一樣時常成為地震熱點，台、土互助情誼在多次救援行動下更顯深厚。當年AKUT比其他鄰近國家的救難隊還快抵達台灣救災，許多台灣人對其印象深刻，而在台灣發生其他重大災難意外時，土耳其搜救隊也時常透過社群媒體為罹難者哀悼、為倖存者祈福，例如在高雄城中城大火、台鐵太魯閣出軌事故等，都曾張貼土耳其和中華民國國旗，以中文表示聞訊後受過台灣幫忙的土耳其人民也很難過，並傳達對台灣的關懷。
土耳其3年前發生強震，當時許多台灣人到AKUT的社群媒體帳號中留言，寫下諸如「你們沒讓我們孤單，1999年地震時是第一支前來幫助的外國團隊。我們永遠不會忘記你們的幫助，現在該換我們來支持你們」；如今台灣出動國內搜救隊前進土耳其馳援，這也是自2011年的日本311大地震後，國內救援隊睽違12年執行的國際人道救援任務。
「AKUT」取自土耳其文「搜索」（arama）、「救援」（kurtarma）的縮寫，該非政府組織曾在2011年獲聯合國國際搜索與救援諮詢小組（INSARAG）認證，成立至今已超過26年，志工加永久會員超過2200人。在互助情誼之下，台灣成為AKUT除了土耳其本國以外，最主要的捐款來源國。
如何捐款土耳其搜救協會？
許多台灣網友在得知土耳其強震後，也想透過捐錢或物資，盡一份棉薄之力，多數網友更留言捐款單位指名土耳其「AKUT」搜救協會。不過目前只有「Garanti BBVA」（土耳其擔保銀行）、「QNB Finansbank」或「Türkiye İş Bankası」（土耳其實業銀行）等銀行帳戶可以通過電匯捐款，一般台灣民眾若想援助則可以透過信用卡捐款。
步驟一、進入AKUT官網後可以看到寫著「Bağış Yap（捐款）」的紅色按鈕，點擊後進入捐款頁面就可以在「Kredi Kartı ile AKUT'a Bağış Nasıl Yapılır?」（信用卡捐款）下看到要捐款60里拉、100里拉、150里拉的選項，選擇金額後按下下方「Bağışla」紅色按鈕即可開始填寫資訊。
＊民眾也可以選擇在「其他（diğer）」欄位自由填寫金額，或勾選下方「每月定期捐款」（Aylık düzenli bağış yapmak istiyorum）支持搜救行動。
＊至截稿前匯率：1土耳其里拉約為新臺幣1.6元。
步驟二、進入填寫資訊欄位中，依圖所示接續填入英文姓名、電子信箱、出生年月與信用卡號等，送出後經驗證即可收到「完成捐款」畫面通知。
＊英文地址可至【中華郵政官網】查詢
此外，民眾也可以繼續關注土耳其搜救協會社群媒體並給予支持鼓勵，《NOWnews今日新聞》也會持續提供讀者最新消息與後續救災狀況更新。