玖壹壹日本滑雪出事了！洋蔥撞傷肋骨曝近況：呼吸都會痛
台灣天團「玖壹壹」睽違5年，將在4月15日再次攻上台北小巨蛋，舉辦《玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會》，但在今（7）日的記者會上，健志卻爆料3人日前到日本滑雪時，洋蔥慘摔撞到肋骨，半座滑雪場都聽得到他的慘叫聲，所幸回台後靠著針灸才逐漸好轉。
娛樂中心/綜合報導
玖壹壹3人過年前往日本滑雪，結果洋蔥挑戰時卻摔了兩次還撞到肋骨，叫到半個滑雪場都聽得到，直到現在呼吸都會痛，他無奈說，「不懂你們為什麼硬要叫我去滑雪！」也讓健志忍不住開玩笑回應，「這是洋蔥現象」，現場確認洋蔥沒事後，呼籲大家不要害怕滑雪。
面對這次的演唱會，3人表示都已經做好準備，也透露會唱約39首歌曲，除了新專輯的曲目外，必唱的經典老歌「該唱都會唱」。至於有傷在身的洋蔥則透露，回台後靠著針灸治療好轉許多，現在僅有某個角度翻身才會痛，他也提到，不久前才被自己的體脂30嚇到，「教練說趁著演唱會前衝一波，穿衣服好看就好，希望能降到20就好」，目前也積極控制飲食，辦了好市多的卡，一次買4000多元的食材，「在家自己煮雞腿蝦子，加胡椒鹽調味就好。」
由於玖壹壹3人的人緣超好，過去還請到羅志祥、彭佳慧、李玖哲等人助陣，談到會不會邀請最近合作新歌的周杰倫？春風害羞說：「不好意思問周杰倫，不要打擾他，我們是他的弟弟，不是麻吉，來看就很棒了，會邀請他來看。」（編輯：詹鎰睿）