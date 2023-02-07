土耳其大地震！災區有住台灣人　吳釗燮證實：1家庭獲救

強震前最後風貌　土耳其加濟安泰普城倒塌前身影曝光

▲位於土耳其的東南方是世界最古老的城市之一加濟安泰普古城在此次強震中幾乎全部倒塌。此為1月畫面。（圖／翻攝自晴天旅遊影片）
▲位於土耳其的東南方是世界最古老的城市之一加濟安泰普古城在此次強震中幾乎全部倒塌。此為1月畫面。（圖／翻攝自晴天旅遊影片）

記者黃仁杰／台北報導

土耳其東南部連接敘利亞的區域，發生芮氏規模 7.8 的大地震，餘震強度也非常驚人，晴天旅遊今（7）日召開記者會，公布剛好在今年1月，晴天旅遊董事長陳依福前往東土耳其踩線，帶回為餘震央、現已崩塌的加濟安泰普古城強震前最後畫面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次震央的加濟安泰普省，位於土耳其的東南方是世界最古老的城市之一， 距今約 3600 年前，更是土耳其的第六大城市。這個城市在古代就是繁榮的驛站，現在更快速發展。加濟安泰普在2015 年已經被聯合國認證為「創意美食之都」，該地區所有的羊類料理名聞遐邇，盛產的開心果更被做成多項美食，其中著名的「果仁蜜餅」最具有代表性。 

晴天旅遊指出，該區域深入土耳其內陸，可以感受到各帝國在土耳其駐足的痕跡，屬於深度旅遊行程。就在一月中旬，陳依福率領團隊前往土耳其東南部踩點，也包括加濟安泰普省，以4k高畫質拍攝影像，留下當地美麗的畫面。 

這些珍貴的畫面包括了，千年古蹟加濟安泰普城堡在倒塌前的完整畫面。位於震央區域的還有世界上最大的馬賽克博物館，館中最著名的就是「吉普賽女郎」，無論站在哪個角度凝視作品，遊客都會認為她那雙憂鬱神祕的眼眸也看著自己。還有土敘邊境的三千年歷史的「哈蘭古城」，特殊的蜂窩型民居，屋頂上開洞透風， 抵得過土耳其南部高達50度的夏季炎熱。 

▲位於震央區域的還有世界上最大的馬賽克博物館。（圖／翻攝自晴天旅遊影片）
▲位於震央區域的還有世界上最大的馬賽克博物館。（圖／翻攝自晴天旅遊影片）
記者會現場也與土耳其當地的導遊Adan連線，傳來災區現場第一手消息。Adan指出，目前已經在加強搶救，但現在當地網路、手機都不通，資訊取得有困難度，不過目前所知，自己有非常多的朋友現在還困在瓦礫堆中，而加濟安泰普城堡已經完全崩塌，哈蘭古城也有許多蜂巢屋崩塌。

不過Adan表示，土耳其是一個非常強壯的國家，且東土耳其98%的歷史遺跡沒有受到任何的影響，對他們而言最大的支持就是觀光客前往旅遊，希望相關修復和整備會在觀光季來臨前告一段落，也很期待看到台灣的觀光客前往。

▲位於震央附近的哈蘭古城蜂巢屋倒塌前樣貌。（圖／翻攝自晴天旅遊影片）
▲位於震央附近的哈蘭古城蜂巢屋倒塌前樣貌。（圖／翻攝自晴天旅遊影片）
陳依福受訪指出，品牌東土耳其行程的出發日期在4月20日，還有兩個半月的時間，由於地震來得突然，的確收到很多顧客的詢問，而目前前三團已經完售，雖然現階段土耳其的確不適合前往，不過相信在土國政府的努力下，在4月能重啟旅遊行程。

在未來遊程的安排上，會密切和當地單位聯繫，不過由於地震影響，很多通訊幾乎中斷，雖然加濟安泰爾古城看來在短期內不太可能恢復，其實大部分的遺址並沒有受到影響，不過品牌會以旅客安全為主要考量，進行相關替代遊程的安排。

大地震突如其來，令人措手不及，更顯得晴天旅遊在1月才拍攝到的畫面異常珍貴。目前救災工作持續進行當中，無法確切探知古蹟毀損狀況。晴天旅遊表示，願意分享畫面，紀錄土耳其加濟安泰省最美好時刻，並深深地為該區民眾祈禱。 
 

土耳其大地震　民航局揭救援隊赴土國難處

土耳其強震傳災情　盧秀燕：中市整備完成待命救援

土耳其強震釀嚴重死傷　徐佳青：目前未有台人傷亡

救災時建築突遇倒塌！土耳其40名消防員「活埋瓦礫堆」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀