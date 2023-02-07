強震前最後風貌　土耳其加濟安泰普城倒塌前身影曝光

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晴天旅遊指出，該區域深入土耳其內陸，可以感受到各帝國在土耳其駐足的痕跡，屬於深度旅遊行程。就在一月中旬，陳依福率領團隊前往土耳其東南部踩點，也包括加濟安泰普省，以4k高畫質拍攝影像，留下當地美麗的畫面。
這些珍貴的畫面包括了，千年古蹟加濟安泰普城堡在倒塌前的完整畫面。位於震央區域的還有世界上最大的馬賽克博物館，館中最著名的就是「吉普賽女郎」，無論站在哪個角度凝視作品，遊客都會認為她那雙憂鬱神祕的眼眸也看著自己。還有土敘邊境的三千年歷史的「哈蘭古城」，特殊的蜂窩型民居，屋頂上開洞透風， 抵得過土耳其南部高達50度的夏季炎熱。
記者會現場也與土耳其當地的導遊Adan連線，傳來災區現場第一手消息。Adan指出，目前已經在加強搶救，但現在當地網路、手機都不通，資訊取得有困難度，不過目前所知，自己有非常多的朋友現在還困在瓦礫堆中，而加濟安泰普城堡已經完全崩塌，哈蘭古城也有許多蜂巢屋崩塌。
不過Adan表示，土耳其是一個非常強壯的國家，且東土耳其98%的歷史遺跡沒有受到任何的影響，對他們而言最大的支持就是觀光客前往旅遊，希望相關修復和整備會在觀光季來臨前告一段落，也很期待看到台灣的觀光客前往。
陳依福受訪指出，品牌東土耳其行程的出發日期在4月20日，還有兩個半月的時間，由於地震來得突然，的確收到很多顧客的詢問，而目前前三團已經完售，雖然現階段土耳其的確不適合前往，不過相信在土國政府的努力下，在4月能重啟旅遊行程。
在未來遊程的安排上，會密切和當地單位聯繫，不過由於地震影響，很多通訊幾乎中斷，雖然加濟安泰爾古城看來在短期內不太可能恢復，其實大部分的遺址並沒有受到影響，不過品牌會以旅客安全為主要考量，進行相關替代遊程的安排。
大地震突如其來，令人措手不及，更顯得晴天旅遊在1月才拍攝到的畫面異常珍貴。目前救災工作持續進行當中，無法確切探知古蹟毀損狀況。晴天旅遊表示，願意分享畫面，紀錄土耳其加濟安泰省最美好時刻，並深深地為該區民眾祈禱。