回台與賴清德搭檔選2024？蕭美琴澄清：處理台美之間公務

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媒體詢問是否是應蔡英文總統要求返國？蕭美琴指出，因為在美國已經近3年，這一年看到美國在台協會處長孫曉雅經常返國，經詢問外交部規定外館館長任滿兩年就能返國，在去年10月防疫規定放寬後，選在農曆年後返國述職，「這個背景很單純啦！」
媒體追問與賴清德搭檔選2024議題，蕭美琴表示，她在美國已經做了回應，這次返台是處理台美之間溝通事務，她不評論政治議題。
媒體問未來總統候選人訪美，駐處對候選人密集訪美行程有何協助？蕭美琴表示，駐美代表處並未收到任何陣營的特定需求與規劃，依據她過去參與總統候選人訪美經驗，大部分是透過各陣營安排，較少經過駐處處理，現在未進入大選時程，並沒有跟美方特別就這個事情做討論。
媒體追問，如何看待賴清德對美相關論述？蕭美琴表示，她不評論政治話題，但就整體台美關係而言，美方一直很在意，台美關係是否在共享價值、共同利益上能夠穩健推動，這點很清楚，大家在努力守護台灣的民主自由，在推進美國和台灣之間就經濟、區域穩定上的合作，這點應該是美方期待總統候選人能夠在未來所能呈現的想法。
蕭美琴說，目前並沒有聽到美方各界針對台灣總統選舉做評論，現在整個國際的環境及情勢有很多的挑戰，大部分的時間都在處理現在眼前許多重要的推案，以及因應未來整個國際情勢的發展，所要共同努力的目標。