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回台與賴清德搭檔選2024？蕭美琴澄清：處理台美之間公務

▲外傳將與副總統賴清德搭檔參選2024，駐美代表蕭美琴不評論。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲外傳將與副總統賴清德搭檔參選2024，駐美代表蕭美琴不評論。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者呂炯昌／台北報導

駐美代表蕭美琴日前返國述職，由於外傳副總統賴清德將與蕭美琴搭檔參選2024，蕭美琴今（7）日受訪表示，返台是處理台美之間溝通事務，對於政治議題不評論。

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蕭美琴返台行程緊湊，今日上午前往行政院與院長陳建仁會面，下午前往外交部與部長吳釗燮會面，並短暫接受媒體提問。蕭美琴指出，今日早上與各單位就台美之間的議題做意見交換，剛才也與吳釗燮做深度的交換意見。

媒體詢問是否是應蔡英文總統要求返國？蕭美琴指出，因為在美國已經近3年，這一年看到美國在台協會處長孫曉雅經常返國，經詢問外交部規定外館館長任滿兩年就能返國，在去年10月防疫規定放寬後，選在農曆年後返國述職，「這個背景很單純啦！」

媒體追問與賴清德搭檔選2024議題，蕭美琴表示，她在美國已經做了回應，這次返台是處理台美之間溝通事務，她不評論政治議題。

媒體問未來總統候選人訪美，駐處對候選人密集訪美行程有何協助？蕭美琴表示，駐美代表處並未收到任何陣營的特定需求與規劃，依據她過去參與總統候選人訪美經驗，大部分是透過各陣營安排，較少經過駐處處理，現在未進入大選時程，並沒有跟美方特別就這個事情做討論。

媒體追問，如何看待賴清德對美相關論述？蕭美琴表示，她不評論政治話題，但就整體台美關係而言，美方一直很在意，台美關係是否在共享價值、共同利益上能夠穩健推動，這點很清楚，大家在努力守護台灣的民主自由，在推進美國和台灣之間就經濟、區域穩定上的合作，這點應該是美方期待總統候選人能夠在未來所能呈現的想法。

蕭美琴說，目前並沒有聽到美方各界針對台灣總統選舉做評論，現在整個國際的環境及情勢有很多的挑戰，大部分的時間都在處理現在眼前許多重要的推案，以及因應未來整個國際情勢的發展，所要共同努力的目標。

 

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