安卓手機大戰！POCO X5 Pro推「萬元」中階機搶灘市場　

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配備了6.67吋Flow AMOLED螢幕，厚度僅7.9mm，是目前POCO X系列中最纖薄的機型，支援旗艦級120Hz更新率、100% DCI-P3廣色域與Dolby Vision，提供明亮、生動、超流暢的觀看體驗，擁有1920Hz PWM調光，能在低光源環境下產生精確的色彩，大幅降低低光源環境中頻閃刺激所造成的眼睛疲勞。
內建Snapdragon 778G 5G行動平台，使相機處理模組比過往更快，啟動相機速度提升41%、拍照速度提升69%和夜景模式拍照提升38%。旗艦級一億像素相機，將超大感光元件9合1像素合併技術的威力相結合，提供更加細膩的照片品質，支援4K影片錄製。
POCO X5 Pro 5G提供POCO黃、水耀藍與武士黑三種顏色，8GB+256GB售價11,999元，將於2/19起開賣，2/9~2/18預購期間即享早鳥預購價10,999元，限量再贈「POCO隨身潮流包」，於小米商城完成指定動作早鳥購機最高省2,350元。
📍POCO X5 5G
螢幕採用超輕薄6.67吋AMOLED，重189公克，搭載Snapdragon 695 5G行動平台，最高提供恰到好處的8GB 記憶體和256GB儲存空間組合，以保持穩定的存取效率與速度，隨著多工處理需求增加，POCO X5 5G擁有動態記憶體擴充技術3.0，以支援後台運行更多應用程式。配備5000mAh大電量電池，可以提供21小時觀看YouTube影片的續航，滿足重度使用者。
POCO X5 5G 提供兩種版本，6GB+128GB為水晶藍色，售價8,499元；8GB+256GB版本提供水晶藍、暗影黑兩種顏色選擇，售價9,999元。將於2/19開賣。2/9~2/18於小米商城、POCO商城蝦皮商城POCO官方旗艦店、PChome 24h購物POCO旗艦館、momo購物小米官方旗艦館與東森購物預購，享早鳥預購價，6GB+128GB版本預購價為7,999元、8GB+256GB版本預購價為8,999元，限量再贈「POCO隨身潮流包」。