連5黑！1月出口年減21.2% 財部估續逐底Q1衰退1成
在步入外銷淡季，且隨全球終端需求不振，產業鏈持續調整庫存，抑低廠商購料意願，加以春節長假工作天數減少，財政部今（7）日公布今（2023）年1月出口值315.1 億美元，月減11.9%，年減21.2%，也連續5個月負成長；進口降至291.7億美元，年減16.6%。連3個月下滑，出超亦縮小至23.4億美元，年減26.7億美元，為3年來新低水準。財政部更預估，2月出口恐連6黑，第一季出口延續去年第四季收縮，並持續逐底，衰退幅度可能再擴大，不排除出現1成的減幅。
記者顏真真／台北報導
財政部統計處長蔡美娜分析，1月主要出口貨品全面較去年同月滑落，其中塑橡膠及其製品因部分石化廠安排停車致產量減少，出口年減幅度高達 37.6%，其次為光學器材受面板市況慘澹拖累，年減 35.7%，基本金屬及其製品、紡織品、化學品、機械減幅介於 25%至29%之間；而隨消費性電子產品需求疲弱效應擴散，積體電路出口值轉趨下降，致電子零組件出口年減20.1%，為11年來最大跌幅。
主要市場部分，1月對中國大陸與香港、東協、美國出口齊降，年減幅度分別為33.5%、26.7%、14.5%，其中對陸港衰退金額占總出口減少規模的 6成2影響最大，且為連續第6個月下滑。對日本受電子零組件拉貨支撐，對歐洲因資通產品接單頗佳及添補柴油庫存需求上升，出口分別小增3.1%、2.5%。
展望未來，蔡美娜表示，雖高效能運算、資料中心、車用電子等新興應用及數位轉型商機延續，惟隨主要經濟體貨幣緊縮政策發酵，總體需求逐漸降溫，全球經貿成長動能將呈低緩，加上俄烏戰爭膠著、中國大陸鬆綁封控措施後疫情發展等不確定性，美中科技戰風險仍續潛存，勢將牽制我國出口表現，短期內尚不易明顯回升。
蔡美娜更預估，在風險因素持續存在，國際經濟邁向低緩成長沒改變，第一季出口應延續去年第四季收縮，會持續逐低，衰退可能再擴大，不排除出現1成的減幅。其中2月出口因工作天數比去年同月增加5天，年增率減幅會縮小，但仍將連續6個月下滑，估計在負11%至負7%之間。