《BOYS PLANET》台灣練習生想鹹酥雞！東東回家直衝九份
韓國選秀節目《BOYS PLANET》本月3日開播，集結南韓、日本、加拿大、台灣、中國、越南、美國、泰國等95位追夢男孩比拚爭出道，其中來自台灣的東東（東詰翔），節目上的表現也引起注意，他透露已經在韓國受訓好幾個月，被問「會想家嗎？」東東回應：「當然！超級想念滷肉飯、臭豆腐、鹹酥雞太久太久了！」
記者陳雅蘭/綜合報導
東東透露在面試時非常緊張，一度心想「自己真的可以嗎？」但現在既然能正式參賽，一定會毫無保留全力以赴，讓大家看見努力過後的自己；雖然第一集播出沒收到反饋，但他對於能夠與台北隊的大家共同留下表演回憶，感到相當滿足。
東東現在已交到日本、泰國、越南等地的新朋友，各國的文化對他來說十分新鮮，亦覺得大家個性不同相當有趣，盼可以和更多參賽者交流。東東希望大家可以持續鎖定《BOYS PLANET》，強調自己會竭盡全力表現更多不一樣的自己，並謙虛感謝大家：「願意透過節目認識我。」
至於會不會想家？東東除了滷肉飯、臭豆腐、鹹酥雞之外，特別點名台南的美食與炸雞，更吐露最想念台灣的老街風景，「雖然現在人還在韓國，等我回去後第一個旅遊的地方，應該是九份老街不會錯」。