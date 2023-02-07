比《單身即地獄》更嚴格！素顏《尋愛》被關沒水沒電荒島

我是廣告 請繼續往下閱讀
節目最後，通過面試的5女6男換上運動服、戴上面具，分乘兩艘小船來到無人島上進行「荒島尋真愛」的生存約會，在島上迎接眾人的，則是極限求生專家「舍監」朴銀河 ，他宣布荒島上尋愛的第一守則：不向他人表明自己的姓名、年齡及職業等個人資訊，尋愛期間參加者以代號A、B、C、D、E為名。
登島後的第一個活動是「展現個人獨有魅力時間」，含蓄嬌美的女子E自告奮勇秀了一手人物速寫的本領，被「畫」的眯眯眼男子C隨即以一段流暢的英文RAP作為回禮。接著登場的豐滿女子A直接點名體重最輕的男子F和最壯的男子D出列，原來她展現的是扛著男人做深蹲，讓眾人為之崇拜。最後，女子C以性感電臀舞和男子B模仿BTS的舞蹈，炒熱現場氣氛，令在座男女尖叫不斷。
緩和初見面的尷尬氣氛後，舍監宣布荒島尋愛第二守則：除求生必需的最少物品外、不使用個人物品。登島第一天的求生任務便是打造棲身居所，男、女各造一間。他們僅能收集枯樹枝和製作單位提供的防水布來搭建，手邊工具資源只有手套、鋸子、小刀、垂降繩索、打火棒跟11罐500毫升的飲用水。
互不相識的5女6男沒有野地求生經驗，卻要在渺無人煙的荒島合力搭起棲身之所，男生隊和女生隊各因主觀強烈，使造屋過程飄出敏感的火藥味。女子E也以偶像級外貌動搖男子A和D的心，讓任務氣氛更添詭異。《荒島尋真愛Extreme Love XL》2月14日起，平日晚間7點在TLC旅遊生活頻道播出。