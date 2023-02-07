明北部陽光失蹤！今晚這區雨變大 下週冷氣團「有點兇」
近期天氣變化快速，時晴時雨的天空令人摸不著頭緒，中央氣象局表示，今（7）日下午至明（8）日東北季風增強，今晚開始東半部地區就會就較明顯的雨勢，明日大台北平地、大台北山區、基隆北海岸、中部以北山區皆有局部短暫雨，且陽光難露臉。週四（2/9）雨勢馬上又趨緩；特別要注意的是，下週一（2/13）將有大陸冷氣團侵襲，下週二情人節（2/14）北部低溫可能降至攝氏11至12度，目前推估下週三（2/15）可能是該波冷空氣影響最劇烈的時間點，實際狀況有待後續觀察，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員陳伊秀指出，今晚起台灣東半部降雨情況會轉趨明顯，明日在大台北東側平地、基隆北海岸、桃園以北山區都將有局部短暫雨出現，其中宜蘭降雨較持續，也因為東北季風增強帶來的降雨，明日新竹以北地區較難看見陽光，僅有「透光」的感覺，新竹以南地區影響較小，但大部分仍是多雲的型態。
陳伊秀，明日到週末天氣型態大致相同，特別要留意下週一有冷空氣南下，稍早氣象局已將強度列為「大陸冷氣團」，且不排除增強為「強烈大陸冷氣團」的可能，下週二各地顯著降溫，尤其北部地區低溫僅剩攝氏11至12度，下週三會是最冷的時間點，低溫還會再下降幾度，實際情況還有待未來幾天觀察；此外該波冷氣團初期會帶點水氣，因此下週一至下週二北部、東北部將有較大的降雨機率，下週三轉為乾冷，屆時中南部地區就比較需要注意降溫狀態，體感寒冷度甚至不亞於北部地區。
明日氣溫部分，陳伊秀表示，東北季風影響，北部早晚低溫約攝氏15度、中部攝氏16度、南部攝氏17度、東部攝氏19度；白天高溫部分，北部攝氏22度、中部攝氏27度、南部攝氏29度、東部攝氏22度；體感上與今日類似。