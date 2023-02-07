瑞士友台小組拜會游錫堃　莫麟納：來台傳達民主必勝訊息

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瓦德說，台灣也是瑞士在亞洲很重要的貿易夥伴，有很多合作機會，這是奠基於對企業家精神的尊重及民主自由的普世價值，這次訪台除了強化雙邊關係外，最主要的目標可以向瑞士政府提出與台灣各面向的深化交流，也希望有機會可以簽署正式的經貿協議。
瓦德指出，民主不只是理論的道德議題，也攸關國家生存，俄國及中國都在發出威脅、威脅我們的生活方式，民主國家有責任在策略上進行加強合作並透過對話持續倡議民主、和平的普世價值，也誠摯邀請院長有機會能到瑞士訪問。
莫麟納致詞說，本次來訪台灣只有一個重要的訊息，就是民主必須要獲勝，認為唯有民主才能保護自由、人權及多元聲音，提及台灣曾受到專制統治、也有民主奮鬥的經驗，是最了解民主的地方。而且自俄烏戰爭後，全球認知到和平及民主是很脆弱的，歐洲人背負著維繫民主的使命，並預防這個事件再次發生。
莫麟納表示，瑞士與台灣有非常多共同之處，除了高山美景、歷史悠久的傳統文化外，還有對於民主自由的尊重，本次跨黨派組團來訪是一個很大的成就，且瑞士聯邦國會友台小組也是瑞士國會中最大的小組之一，2021年瑞士下議院督促政府檢視與台灣的關係、及如何深化包含政治、經濟、文化、科學等領域，提出瑞士台灣國會交流應制度化，很有信心這一定不會是最後一次造訪台灣。