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瑞士友台小組拜會游錫堃　莫麟納：來台傳達民主必勝訊息

▲莫麟納致詞表示，訪台只有一個重要的訊息，就是民主必須要獲勝，唯有民主才能保護自由、人權及多元聲音。（圖／立法院提供）
▲莫麟納致詞表示，訪台只有一個重要的訊息，就是民主必須要獲勝，唯有民主才能保護自由、人權及多元聲音。（圖／立法院提供）

記者陳威叡／台北報導

瑞士聯邦國會友台小組訪團日前訪台並展開為期6天的訪問行程，今（7）日特別前往立法院拜會院長游錫堃，主席瓦德(Nicolas Walder)致詞重申瑞士對台灣是全力支持的，認為台灣人民非常勇敢，一直在追求民主自由人權，希望能持續強化與台灣友誼與合作。主席莫麟納(Fabian Molina)致詞則說，本次來訪台灣只有一個重要的訊息，就是民主必須要獲勝，唯有民主才能保護自由、人權及多元聲音。

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瓦德致詞時表示，本次訪台彰顯瑞台雙邊友誼，重申瑞士對台灣是全力支持的，且認為台灣人民非常勇敢，一直在追求民主自由人權，強調瑞士聯邦國會友台小組是成功的小組之一，超過20%的成員都有參加，希望能持續強化與台灣友誼與合作。

瓦德說，台灣也是瑞士在亞洲很重要的貿易夥伴，有很多合作機會，這是奠基於對企業家精神的尊重及民主自由的普世價值，這次訪台除了強化雙邊關係外，最主要的目標可以向瑞士政府提出與台灣各面向的深化交流，也希望有機會可以簽署正式的經貿協議。

瓦德指出，民主不只是理論的道德議題，也攸關國家生存，俄國及中國都在發出威脅、威脅我們的生活方式，民主國家有責任在策略上進行加強合作並透過對話持續倡議民主、和平的普世價值，也誠摯邀請院長有機會能到瑞士訪問。

莫麟納致詞說，本次來訪台灣只有一個重要的訊息，就是民主必須要獲勝，認為唯有民主才能保護自由、人權及多元聲音，提及台灣曾受到專制統治、也有民主奮鬥的經驗，是最了解民主的地方。而且自俄烏戰爭後，全球認知到和平及民主是很脆弱的，歐洲人背負著維繫民主的使命，並預防這個事件再次發生。

莫麟納表示，瑞士與台灣有非常多共同之處，除了高山美景、歷史悠久的傳統文化外，還有對於民主自由的尊重，本次跨黨派組團來訪是一個很大的成就，且瑞士聯邦國會友台小組也是瑞士國會中最大的小組之一，2021年瑞士下議院督促政府檢視與台灣的關係、及如何深化包含政治、經濟、文化、科學等領域，提出瑞士台灣國會交流應制度化，很有信心這一定不會是最後一次造訪台灣。

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