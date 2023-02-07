土耳其強震救援困難！馬斯克稱願提供「星鏈」通訊遭拒
土耳其與敘利亞交界昨 （6）日連續發生世紀強震，兩國遭規模7.8、7.5地震重，死傷持續攀升，受到電力中斷、天候惡劣等因素下，土耳其與敘利亞現已累積超過5000死。科技鉅亨馬斯克日前也表態願意提供旗下「星鏈」（Starlink）系統供應衛星通訊，不過遭土耳其官員正式婉拒。
國際中心楊智傑／綜合報導
土耳其南部遭百年強震侵襲，全球各國政府派出救援隊前往當地協助搜救工作，根據土耳其災害管理機構表示，目前已有超過24,400名應急人員在現場。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也稱願表一份心力，在推特上回應網友呼籲他協助提供網路服務的相關問題。
馬斯克表示，SpaceX公司尚未取得「星鏈」系統在土耳其境內營運的許可，若獲得當局批准則已經準備好在最短時間內，協助調配衛星在當地維持協助救災與災情通報。
彭博社引述不具名的土耳其官員說法，表示向馬斯克的提議先傳達感謝，但土耳其本身具備充足的衛星通訊能力，而在部分電力中斷的災區，地面接收站也仍能利用電池提供電力運作，因此目前並無多餘通訊需求。
報導指出，SpaceX原計在今年第一季發射「Turksat 6A」這枚土耳其首顆通訊衛星，預期能能大幅提升當局衛星通訊自主的能力。