個資外洩頻傳　專家建議：養成良好「網路衛生」習慣

近日健保署、和泰iRent等公私部門，接連發生個資外洩事件，爆發資安風險。微軟法務協理楊千旻今（7）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，公私部門應養成良好的「網路衛生」習慣，培養員工資安意識、定期更新並修補內部系統、進行資安風險評估等。
記者李琦瑋／台北報導
近期個資外洩事件層出不窮，從公部門的戶政資料、健保資料，到華航會員資料，以及新爆出的iRent租車會員資料裸洩長達9個月，格上租車空間設定不當，導致所有會員訂單資料可以查詢列出。對此，楊千旻表示，公私部門應有警覺心、建立資安意識，包括內部資安管理如何配置、有無資安長，內部系統有無定時更新、修補等，養成良好的「網路衛生」習慣，管理好員工跟系統。
她說，有些時候資料外洩是駭客入侵或員工不小心點到釣魚郵件等，都是資安意識的問題，像微軟會進行員工訓練，並不定時寄出釣魚郵件，檢測員工會不會點開，請員工多加注意，並加強資安意識。
她建議企業可利用資安風險評鑑服務，檢視資安系統是否安全，該服務會針對資安不同面向，如系統會不會自動刪掉惡意郵件等，給出評鑑分數。
針對民間企業個資外洩，個人資料保護法規定，民間單位個資事件由各目的事業主管機關主管，如內政部、金管會都針對指定非公務機關，訂定資安維護辦法，強化對個資的監管責任。楊千旻建議，也許可以修法補強，要求企業定期進行資安風險評鑑，規定要達到一定的門檻。