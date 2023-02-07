情人節必備！量販超市「草莓甜點季」開跑　人氣夯品回歸

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家樂福即日起至2/14首波強打，選用來自大湖新鮮草莓製作出7款新品糕點，包括「草莓大福」，新鮮草莓配上萬丹紅豆餡，一個售價49元特價169元4個；「草莓香緹麵包」，表面沾上甜菜根搭配酥波蘿外衣，一個售價59元；「草莓甜心麵包」，將白巧克力甜圈圈搭配當季新鮮草莓，單個售價45元；「草莓泡芙」，酥脆波蘿外皮的泡芙，一口咬下有滿滿草莓奶油內餡，單個售價49元。
「草莓香緹生乳捲」，香草蛋糕體搭配日本鮮奶油內餡，表面裝飾草莓享受多重滋味，單條售價278元；「草莓法式重乳酪蛋糕」，草莓香氣搭配濃郁重乳酪，碰撞出全新的滋味，售價328元；「草莓蛋糕三明治」，日式戚風蛋糕搭配綿密鮮奶油夾層，3人158元。建議還可搭配新上架的草莓氣泡酒，「九州本玉名草莓酒」，草莓香氣十足，可冰鎮純飲或搭配氣泡水飲用，售價一瓶849元。
【全聯We Sweet草莓季】
而全聯We Sweet草莓季2/3至3/2開跑，推出6款草莓甜點，其中有3款新品首次登場，包括「草莓雙餡銅鑼燒」售價79元；還有「草莓生乳捲」捲類是必買明星商品，售價109元；「莓果布爾利」全台134間門市限定販售的冷凍甜點，售價199元。人氣回歸的商品還有「草莓卡士達蛋糕」169元、Q軟的「日式草莓大福」59元，以及底層有著醇香布丁的「雙莓鮮果布蕾」169元。
【IKEA】
IKEA美食小站2月開始，一支20元酸酸甜甜的超人氣「草莓霜淇淋」回歸外，同時推出的「草莓戀人蛋糕」65元一份，濃郁香甜的草莓果泥，搭配軟綿濕潤的蛋糕體，點綴白色奶油花朵，吃在嘴裡甜在心裡。並且先前主打鹹食的鯊寶包，搭配甜滋滋的蜂蜜，變身應景情人節氣氛的「哈妮鯊寶包」（49元），非常適合與情人一同分享。