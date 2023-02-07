流感疫情升溫爆1死　增10重症「9人均未打疫苗」

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另疾管署指出，新增1名死亡個案，為90多歲女性長者，有高血壓、痛風、心房顫動及腎囊腫病史等潛在疾病史，未接種本季流感疫苗，於 1月9日因呼吸道症狀及發燒就醫，同日住院採檢，流感快篩檢驗為A型H3N2，之後因急性腦中風、慢性腎衰竭及呼吸衰竭，於2月2日不幸病逝。
疾管署呼籲，民眾勿輕忽流感威脅，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險，並落實生病在家休息，不上班不上課，防範病毒傳播。
依疾管署監測資料顯示，上週門急診類流感就診人次4萬7004人次，較前一週3萬6679人次上升28.1%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，惟與春節前4萬7109人次相當，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及呼吸道融合病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，下週學校開學，疫情傳播風險上升，需持續提高警覺並監測疫情變化。
疾管署統計，本流感季自2022年10月1日起截至今年2月6日流感併發重症病例累計37例，其中31例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，92%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡5例，包含4例H3N2、1例B型，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。
疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾賞燈、旅遊務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。