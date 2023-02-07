連戰憶319槍擊案　連勝文批陳水扁：無人知曉背後算計

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陳水扁則透過臉書貼文表示，槍擊案後他原本決定在奇美醫院清創縫合後繼續造勢行程，但沒想到連宋陣營先宣布停止競選，他們才被動跟進。陳水扁也說明，考量雙方陣營已宣布停止競選活動，有眾多媒體在場的探視動作，可能有不便才婉拒，他也強調「絕無政治算計。」
對於陳水扁的說法，連勝文今出席「連戰回憶錄」新書發表會。活動後他受訪表示，很多疑雲不能解釋，找不到正確的說法，也沒有證據去證明沒刻意操作。
連勝文指出，加上民進黨之後利用槍擊事件，造成板塊的移動或是政治攻防，大家都看得清楚，「誰是最大受益者，就是最大的嫌疑犯」；只是說那時是民進黨主政，很多證據調查不能進行，他只是忠實反映。
媒體追問，當時新北市長侯友宜是刑事局長，是否認為該說清楚？連勝文回應，當初不管是刑事局、警政署，他們沒辦法參與高層規畫，基層警察也只能事後調查，事前籌謀規劃，或見不得人的黑暗算計，事務官沒辦法參與。
至於連戰在書中也提到，1997年發生重大社會案件，當時前總統馬英九主動請辭政務委員，讓連戰覺得是落井下石。連勝文說，他父親雖然87歲了，對過去的事情不會有什麼反映，只是忠實的呈現他們所了解的事實，當初媒體也有報導，「我父親只是反映從政幾十年來的特殊狀況，沒有情緒上的問題。」