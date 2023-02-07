一日城鄉遊　台日掀起「自行車遊程」熱潮

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騎乘舊草嶺環狀線自行車道，一定要走訪「舊草嶺隧道」，除了慢悠悠地穿梭在隧道，感受他的鐵道文化、歷史原貌，還可聽到隆隆的火車聲，是許多鐵道迷必來之地。隧道內冬暖夏涼，地面的鐵路軌道和懸掛的油燈燈罩，濃濃復古風味，彷彿騎著騎著就穿越了時空。此處更跨越了兩個縣市，是新北市及宜蘭縣交界點，來到這一定要和交界牌拍照打卡，增添遊玩趣味。
在日本，與舊草嶺環狀線自行車道同樣位居首都東北角的「筑波霞浦林林單車道(ring ring road)」除了地理位置相似，也都是以廢線鐵道改建而成，因為這可貴的機緣才締結這場單車「騎」遇記。
日本茨城縣官方團體的茨城縣知事大井川知事則表示，除了自駕旅遊，在日本，「自行車旅遊」也逐漸受到矚目。為了讓台灣旅客有更舒適的騎乘體驗，我們在硬體設施上下了許多功夫，像是在180公里的自行車道中，單車能夠在租賃場所甲租乙還之外，同時也設有休息停靠站，方便旅客休息、飲食補充體力，甚至備有淋浴設備；並提供有繁體中文的導覽地圖，羅列各處不同季節能品嚐的時令水果，以及當地必買必逛景點，來到和台灣東北角一樣的臨海城市，也絕不能錯過茨城縣「尚青」的海鮮。接下來就是春天，非常推薦騎著ring ring單車慢遊在櫻花林道中，或是到在全世界之中也是屈指可數美景的國立海濱公園感受和天空融為一體的粉蝶花海。
茨城縣和舊草嶺隧道都同樣是位於首都東北方，東京車站坐電車前往茨城縣土浦車站僅需50分鐘，愈來愈多旅客白天選擇來趟接地氣的大自然之旅，晚上再回繁華的東京市區，一日來回城市與鄉間；而舊草嶺環狀線自行車道，從台北至福隆不論是搭火車及自行開車也都十分便捷，隨時來一趟放鬆自在單車漫遊，享受海岸小鎮的悠閒恬適。東北角管理處與茨城縣更期盼透過此次的「以車會友」結盟促進雙方更多交流，打造自行車無國界觀光模式。