台灣救援隊抵土耳其！當地人手比愛心讚英雄 溫馨畫面曝
土耳其南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，造成大規模災情，目前預計罹難人數超過3800人，台灣第一批救援隊已經抵達伊斯坦堡機場，準備轉機進入災區。而土耳其藝術家Ferdi Alici以及Eylul Alici近期受邀來台灣，一同打造全聯元宵燈會的光影迷宮，恰好在返鄉機上遇上台灣救援隊，也讓他們相當感動台灣伸出援手，直呼救援隊為英雄，並分享與救援隊溫馨互動的畫面。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯響應台灣燈會創造的《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾，正好邀請到來自土耳其的OUCHHH創意新媒體團隊打造，藝術家Ferdi Alici 以及 Eylul Alici，他們看到家鄉土耳其發生強震感到十分擔憂，恰好在飛回土耳其的班機上也遇到前往土耳其的台灣搜救隊。
從曝光的25秒畫面中可以看到，藝術家向救援英雄，熱情比讚以及手指愛心，感謝他們對土耳其地震災情提供幫助，而救援隊看見後也點頭致意，雙方互動相當溫馨，Ferdi Alici也寫下非常感謝台灣的幫助，最後更直言「英雄已經抵達土耳其」。
全聯福利中心也將正在展演的《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾中，播放「Pray for Türkiye」為土耳其祈福畫面，期望邀請觀賞觀眾共聚善念，傳遞愛的力量，希望土耳其順利度過難關。祈福畫面將於今天(2/7)晚上播出四場，分別為20:25-20:30、20:55-21:00、21:25-21:30、21:55-22:00。
據悉，台灣第一梯次40人的救援隊伍以及3隻救援犬今天上午已經抵達伊斯坦堡機場，正準備轉機進入土耳其南部災區阿達那（Adana）。內政部消防署特種搜救隊中部分隊分隊長張溫宗對中央社表示，當地統籌中心設在機場，台灣救援隊報到之後將獲分派區域，再建設行動營地，才有後續搜索及救援動作，「重點是先找到受困者」，並直言土耳其救援隊在台灣921大地震時來援，令人感念，這次台灣回饋，希望能帶給土耳其幫助。