繼你的名字、天氣之子　新海誠《鈴芽之旅》再創紀錄！

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對於入圍本屆柏林影展主競賽片，導演新海誠發表感言：「《鈴芽之旅》的故事是根據12年前日本發生的311東日本大地震所創作而出的。海外觀眾會如何看待這部作品，這部作品的內容又能被觀眾理解和產生共鳴到什麼程度，以及如何看待我們的創作，我相信這是個可以親自確認的好機會。我由衷感謝團隊的每一位成員，正因為有他們的才能和努力，讓我們走到了這一步。當然，我也衷心感謝所有支持我們的人。」
新海誠坦言過去在製作電影時，會希望自己的作品能趕快上映呈現給觀眾，但又會在上映後感到害怕。直到現在，他向世界展示作品時，心裡或多或少仍有恐懼感，以311東日本大地震為故事背景的《鈴芽之旅》，亦是第一部讓他感到如此害怕的作品，在電影上映的第一個月，他一直思考自己是否不經意傷害到人，令他情緒不穩定。
擔任主角宗像草太聲演的松村北斗表示：「在舞台上看到從女性、情侶檔到小朋友等各種性別和各個年齡層的觀眾，每個人在看完電影後眼中都閃爍著淚光，讓我著實感受到這是部非常充滿力量的作品。」新海誠回應：「也許是我不善於接受這方面的訊息，讓我漸漸覺得能製作《鈴芽之旅》這部作品真是太好了。」新海誠也表示，製作《你的名字》時就開始醞釀《鈴芽之旅》，「我從8年前就開始製作這部作品，一口氣把8年之間的想法全部掏空展現出來。」《鈴芽之旅》3月2日在台上映。