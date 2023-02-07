夏立言赴中　柯建銘諷朱立倫「選總統要習同意？」

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柯建銘說，去年2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國發動圍台軍演兩岸情勢緊張之際，夏立言卻仍執意率團訪問中國，不僅國內民眾一片錯愕，更傳達給國際社會台灣準備投降中國的錯誤政治訊息。
柯建銘說，如今國台辦主任宋濤新上任，定調今年為「一國兩制台灣方案」的「民主協商啟動年」，要求在「一個中國原則」及「九二共識」的基礎上，與台灣「有識之士」就兩岸關係和國家統一開展協商，而美中關係正因為中國間諜氣球再度陷入緊張之際，國民黨的政治人物，無論是金門縣長陳福海、金門立委陳玉珍、乃至於前主席洪秀柱，以及代表國民黨主席朱立倫的夏立言，紛紛配合中國演出，上演一場「朝共」大戲。
柯建銘說，根據報導指出，夏立言除會見宋濤外，還有機會見到中共政治局常委，人稱「習近平國師」的王滬寧。王滬寧主管中共文宣系統包括中美貿易戰和一帶一路，都是王滬寧向習近平提的戰略，近期更被欽點擘劃取代一國兩制的兩岸統一新論述。
柯建銘反問朱立倫，每次派夏立言走一趟中國，時機點都相當的敏感，不管是裴洛西來台，或是間諜氣球事件，彷彿中美之間關係有變，國民黨就得到中國聽訓一般，甚至夏立言2次代表朱立倫出訪中國，也都是在選舉前，難不成國民黨的選舉主軸乃至於人選，「真的都必須要給中國先行審核嗎？」
柯建銘指出，台灣人民最擔心的是，國民黨是不是又拿了台灣的國家安全與尊嚴，去跟中國交換自身的政治利益，不僅國台辦已經事先聲明，本次與國民黨的會面，是在反對台獨與支持九二共識的政治基礎進行，連宋濤更稱願意與「有識之士」在這基礎上討論「國家統一」，而且對於上述言論，國民黨絲毫沒有否認。
柯建銘強調，台灣國家尊嚴不容任何人踐踏，台灣國家安全，更不容任一政黨出賣，國民黨如此行為，不僅再度讓中國謀台之心益發熾烈，更傳遞給國際社會一個「台灣人承認九二共識」、「台灣願意和中國談判國家統一」的錯誤印象，籲國民黨三思而後行，勿出賣台灣人民的利益來換取自身的政治利益。