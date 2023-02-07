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長照衍生殺人案　法務部提3修法方向

▲對於長照殺人案，法務部研議修法（圖／NOWnews資料照）
▲對於長照殺人案，法務部研議修法（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

對於長照所衍生的殺人案，法務部已研議相關法律問題、提出3種修法方向，包括：修正《刑法》74條、修正緩起訴要件、就長照悲歌案件另訂較輕之獨立處罰規定。法務部今（7）日表示，已擬具相關修正草案，後續將邀集審、檢、辯、學及機關代表召開刑法研究修正小組會議，深入討論，期能廣納各界意見以期修法周延及解決方案妥適。

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現行《刑法》271-1殺人罪之法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

近來社會上發生不少長照悲歌所衍生的殺人案，依目前殺人罪論處，縱使被告符合自首及情狀險可憫恕的減刑規定，但經過二次減刑後，最低刑度仍為2年6月以上，且因不符合緩刑要件規定，而須入監執行，類似狀況是否符合罪刑相當性及社會國民法感情，往往產生爭議。

為兼顧法理情、平衡刑罰嚴厲性，法務部研議將緩刑要件由「受二年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」修正為「受三年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告」，則是類案件行為人依刑法第62條、第59條減刑後，即有獲緩刑之可能。

法務部表示，惟法院是否於具體個案宣告緩刑，事涉法院量刑事項，為事實審法院得依職權自由裁量之事項，本有不確定性。且此等修法方式是全面性放寬緩刑條件，仍待取得社會大眾共識。

現行《刑事訴訟法》253-1第1項緩起訴處分要件，為「被告所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑以外之罪」，如另增訂「被告所犯為前項以外之罪，符合法定減輕其刑事由，而得處以有期徒刑未滿三年者，準用前項規定」，則是類長照悲歌案件，得有緩起訴處分之機會。

法務部表示，但《公職人員選舉罷免法》第99條第1項行賄罪、《貪污治罪條例》犯罪等也將有可能成為得緩起訴處分案件，影響層面較大，民意能否接受，也待斟酌。

法務部也考量是否增訂273-2「對於直系血親、直系姻親或配偶，因不得已之事由，於長期照護後，犯第二百七十一條第一項之罪者，亦同。」將是類案件法定刑定為「七年以下有期徒刑」，於具體個案中保持得緩刑之彈性，以維持刑罰之衡平性及罪責相當性。

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