緬懷星雲大師　威京小沈：曾捐千萬本票答謝遭他拒收

星雲大師5日圓寂，沈慶京對此感到萬般不捨，並表示，大師的墨寶「明天更好」多年來一直都高懸在威京集團每個事業體的前廳，也內化為他在經營企業的潛在動力，「星雲大師圓寂無疑是所有人的損失。」
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沈慶京提到，六年後，紓困的第一筆款項下來時，他帶著銀行的一千萬元本票前往佛光山拜見大師，在誠懇的將支票交到慈容法師手上時，當時大師卻立馬轉頭，從慈容法師手上搶過支票退回給他，並表示，知道威京集團仍還處於財務困境中，但心意收到了，未來他希望在威京集團更好時，一定要幫忙佛光山。
沈慶京接續說道，與星雲大師間的結緣其實是在更早之前，早在大師知道他曾經贊助拍攝《八千里路雲和月》節目時就對他極為認同，26年前威京集團開始推動數位化之際，星雲大師也非常認同前瞻的未來觀念，於是透過管道與沈慶京接觸，希望威京集團的技術也能協助佛光山的數位化發展，後來，沈慶京自掏腰包花了80餘萬元協助佛光山建制網路化工程。
爾後，星雲大師透過一位新聞界朋友，想邀請從未造訪的他前往佛光山，到訪當天，星雲大師親自在山門口相迎，而最讓沈慶京為之動容的是，當他從山門口一路行進間，路旁的許多信眾都對著大師伏地頂禮，那種真誠崇敬的態度，讓他內心不由感到衝擊與驚訝。
當晚，大師與沈慶京相談甚歡至深夜，即使不是佛門弟子，但星雲大師對他的關懷始終如一，兩人超過四分之一世紀的交誼，也讓他堅持執著對佛光山的不悔與支持。
星雲大師圓寂，儘管不捨，但沈慶京仍相信祖籍揚州的星雲大師不僅是揚州之光，更是世界之光，他記得1999年大師曾對他說「凡事帶著感恩心、滿足的心去做，自然在工作中處處會有法喜。如何讓自己更好？在每一個當下，都要感激有人用我。有用的人什麼都沒有，但什麼都擁有。」此智慧法語，一生銘記並受用於心。