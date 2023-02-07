土耳其大地震！災區有住台灣人　吳釗燮證實：1家庭獲救

北市第二梯次搜救隊再出發土耳其　蔣萬安叮嚀：確保安全

▲台北市政府消防局第二梯次搜救隊，7日晚間即將出發前往土耳其救災，台北市長蔣萬安也前往集結點進行勉勵，並叮嚀搜救隊員們搜救之餘，務必確保自身安全。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府消防局第二梯次搜救隊，7日晚間即將出發前往土耳其救災，台北市長蔣萬安也前往集結點進行勉勵，並叮嚀搜救隊員們搜救之餘，務必確保自身安全。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

因應土耳其大地震災害，台北市政府消防局昨日就出動搜救隊進行人道救援。而在今（7）日下午，消防局方面接獲內政部消防署通知，將出動第二梯次搜救隊前往土耳其救災。對此台北市長蔣萬安也在下午前往民權分隊，為即將前往土耳其的搜救隊員們加油打氣，並再次叮嚀大家全力救災過程中，務必確保自身安全。

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因應土耳其大地震緣故，台北市消防局昨（6）日已經出動第一梯次的搜救隊前往進行人道救援。而昨晚深夜出發的台北市第一批搜救隊伍稍早則已抵達伊斯坦堡機場，準備轉機前往阿達那（ADANA）機場。而在接獲內政部消防署通知後，消防局也將出動第二梯次的搜救隊前往土耳其救災。

蔣萬安今日下午前往佛光山台北道場，向星雲大師捻香祭禱後，隨即趕赴消防局民權分隊，為待命前往土耳其的第二梯次台北市搜救隊員們打氣慰勉，並再次叮嚀大家全力救災過程中，務必確保自身安全。

蔣萬安指出，土耳其災情目前得知已有近4000人死亡，上萬人受傷，5000多棟建築物倒塌，而且這個數字還在持續增加，災情可說是非常嚴重，尤其死傷者中很多是孩童和婦女，讓大家感到非常的難過和心痛。

而對於兩梯次搜救隊都在最短時間內集結完畢，蔣萬安也給予高度肯定，並表示之前台灣發生921大地震時，土耳其搜救隊即刻趕到台灣協助救災，「這次土耳其發生這麼大的災情，我們要把這份恩情還給土耳其。」

蔣萬安說，這是繼當年日本東北震災後，我國搜救隊再一次參與國際救援行動，而台北市的搜救隊是菁英中的菁英，所有隊員不但專業而且經驗豐富，也是國內第一支通過國家搜救能力分級檢測，取得重型能力認證資格的隊伍，他對大家深具信心，期勉大家此次人道救援任務代表著台北市和國家的驕傲，全力完成救災的使命。

蔣萬安提到，土耳其當地迄今累計至少百次規模4以上餘震，造成不少前去救援的搜救隊伍在餘震中受困，所以希望大家到了災區，全力救災過程中，務必確保自身的安全，如果一旦確定將前往救災，也預祝任務圓滿順利成功。

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