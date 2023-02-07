北市第二梯次搜救隊再出發土耳其　蔣萬安叮嚀：確保安全

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蔣萬安今日下午前往佛光山台北道場，向星雲大師捻香祭禱後，隨即趕赴消防局民權分隊，為待命前往土耳其的第二梯次台北市搜救隊員們打氣慰勉，並再次叮嚀大家全力救災過程中，務必確保自身安全。
蔣萬安指出，土耳其災情目前得知已有近4000人死亡，上萬人受傷，5000多棟建築物倒塌，而且這個數字還在持續增加，災情可說是非常嚴重，尤其死傷者中很多是孩童和婦女，讓大家感到非常的難過和心痛。
而對於兩梯次搜救隊都在最短時間內集結完畢，蔣萬安也給予高度肯定，並表示之前台灣發生921大地震時，土耳其搜救隊即刻趕到台灣協助救災，「這次土耳其發生這麼大的災情，我們要把這份恩情還給土耳其。」
蔣萬安說，這是繼當年日本東北震災後，我國搜救隊再一次參與國際救援行動，而台北市的搜救隊是菁英中的菁英，所有隊員不但專業而且經驗豐富，也是國內第一支通過國家搜救能力分級檢測，取得重型能力認證資格的隊伍，他對大家深具信心，期勉大家此次人道救援任務代表著台北市和國家的驕傲，全力完成救災的使命。
蔣萬安提到，土耳其當地迄今累計至少百次規模4以上餘震，造成不少前去救援的搜救隊伍在餘震中受困，所以希望大家到了災區，全力救災過程中，務必確保自身的安全，如果一旦確定將前往救災，也預祝任務圓滿順利成功。